13

Кими Антонелли об онлайн-травле: «Ферстаппен сказал не переживать из-за безмозглых людей»

Антонелли сообщил о поддержке со стороны Ферстаппена.

Гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли рассказал о том, как пережил оскорбления в соцсетях после того, как проиграл позицию сопернику из «Макларена» Ландо Норрису на Гран-при Катара.

Джанпьеро «Джи-Пи» Ламбьязе, гоночный инженер пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, а также советник австрийской команды Гельмут Марко обвинили итальянца в намеренном пропуске. Позже в «Ред Булл» извинились за такую реакцию.

«Непросто получать такие комментарии после гонки, особенно подозрения в намеренном пропуске соперника – в том, что я никогда бы не сделал.

Я сражался за третье место. В конце концов, я активно атаковал и пытался зацепиться за зону DRS позади Сайнса. Я провел очень много кругов в грязном воздухе, сильно атаковал, и случилась ошибка. Я достиг того момента, когда шина начала сдавать. Я ошибся, и Ландо меня обогнал.

[Ферстаппен] видел, что случилось, так что его это вообще не беспокоило. И он даже продемонстрировал поддержку. Очень мило с его стороны.

Не могу повторить, что он сказал, потому что там были плохие слова – в его сообщении. Но да, он просто сказал не переживать из-за таких людей, потому что они безмозглые, и просто сосредоточиться на своей работе. Серьезная поддержка.

После гонки я получил огромное количество сообщений от друзей, которые показали мне, что происходит – сначала я не был в курсе. Потом я решил посмотреть, и это было тяжело. Действительно обидно получать такие комментарии после гонки. Но, конечно, было приятно увидеть заявление «Ред Булл».

Кроме того, Джи-Пи подошел ко мне поговорить, и мы прояснили ситуацию. Но затем я получил большую поддержку, и это точно помогло в некотором смысле забыть об этом и сосредоточиться на предстоящем уик-энде. Сейчас я об этом не думаю», – высказался Кими перед Гран-при Абу-Даби.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
