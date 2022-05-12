«Феррари» снизит массу болида на 2-3 кг, в том числе на 0,7 кг благодаря новой краске (It.motorsport)

«Феррари» привезет обновления на Гран-при Испании и будет использовать новую краску.

Как сообщалось ранее, с помощью новинок Скудерия планирует сбросить 0,3 секунды с круга.

Обновления направлены в том числе и на снижение массы болида: F1-75 должен стать почти 2-3 килограмма легче, утверждает It.motorsport.com, в том числе на 0,7 килограмма за счет новой краски.

Изменение оттенка красного при этом будет незначительным: его можно будет заметить лишь при определенном освещении. «Феррари» уже использует самую легкую краску в «Формуле-1», однако откажется от полупрозрачного слоя, который придает машине характерный блеск.

В новой «Ф-1» бюджет обновлений – лишь $10 млн. «Феррари» уверена: «Ред Булл» уже потратил почти все: на тормоза, закрылки и пружину на днище

«Феррари» планирует сбросить 0,3 секунды к Гран-при Испании благодаря обновлениям (Джулиано Дукесса)

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