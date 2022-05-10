Жак Вильнев: «В «Мерседесе» меняется власть: Расселл оседлал волну, Хэмилтон пытается не утонуть»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года проанализировал борьбу в «Мерседесе».

На Гран-при Майами Джордж Расселл обыграл благодаря «бесплатному» пит-стопу, что, по мнению Вильнева, подтверждает закат семикратного чемпиона мира.

После пяти гонок новичок команды опережает ветерана на 23 очка.

«Я считаю, что мы увидели заключительную часть смены власти в . Джордж Расселл оседлал волну, Льюис Хэмилтон пытается не утонуть. После стольких лет побед без конкуренции сложно проснуться и осознать, что все не так просто.

Теперь ему приходится пилотировать как в первые два сезона в «Формуле-1». Расселлу это удается. В гонке Расселл принял решение: оставьте меня в покое – может, появится машина безопасности. Выбор оправдался.

Похоже, чемпионская удача Льюиса покинула его. Он не поймал импульс, все складывается не так, как ему нужно. Битва будет трудной, но Льюис – настоящий гонщик и чемпион. Он понимает, что нужно делать. Посмотрим, хватит ли ему энергии. Но, думаю, проигрыш в прошлом году лег на него тяжелым грузом, который он пронес через зиму. Тем не менее, по пилотажу Макса [Ферстаппена] видно, что он вовсе не украл титул и является заслуженным чемпионом», – полагает Вильнев.

Новый напарник схватился с Хэмилтоном в битве за топ-5 – и победил. А Боттас смешно пропустил обоих в одном повороте

Хэмилтон пропустил главную модную вечеринку года, но забрал оттуда нашумевший розовый костюм. И надел его на Гран-при

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