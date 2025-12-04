70

Макс Ферстаппен: «Можно ли меня обыграть в сезоне из 24 гонок? Нет»

Ферстаппен заявил, что никто не способен побеждать его стабильно.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своей непобедимости и согласился, что поселился в головах у соперников.

«Да, но я не придаю этому большое значение. Я не трачу энергию на это. Я делаю свое дело. Знаю, что когда я с командой и запрыгиваю в болид, то пилотирую настолько быстро, насколько способен.

Я просто делаю свою работу. Меня не особо воодушевляет этот факт. В этом смысле у меня нет эмоций.

Я знаю, что никогда не сдамся. Знаю, что всегда буду стараться извлекать максимум.

Можно ли меня обыграть в отдельной гонке? Конечно. Любого можно обыграть в конкретный день, но можно ли меня обыграть в сезоне из 24 гонок? Нет.

А если хочешь бороться за чемпионство, именно это нужно выдерживать – и это самое трудное», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Абу-Даби.

Величие финала «Ф-1»: битва супергонщика с доминаторами года

Берни Экклстоун: «Ферстаппен выиграет титул. Норрис слишком самоуверен, заносчив»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: BBC
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoГран-при Абу-Даби
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Росберг допускает уход Ферстаппена из «Ред Булл»: «В следующем году Макс будет хотеть побеждать, взять пятый титул»
2 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»
20 минут назад
Норрис – 3-й чемпион в XXI веке, выигравший меньше гонок за сезон, чем вице-чемпион
26 минут назад
Андреа Стелла: «Было любопытно дать Пиастри попробовать догнать Ферстаппена. В какой-то степени это было в интересах Норриса»
31 минуту назад
Макс Ферстаппен: «Завоевание первого титула – это всегда очень эмоциональный момент. Надеюсь, Норрис хорошо отпразднует с командой и семьей»
37 минут назад
Фернандо Алонсо о Норрисе, Ферстаппене и Пиастри: «Все трое – чемпионы, лишь один мог победить»
52 минуты назад
Шарль Леклер: «Не ожидал, что в гонке будем настолько быстры»
57 минут назад
Макс Ферстаппен: «Мы никогда не прекращали попыток догнать конкурентов. Это было круто, я получил удовольствие»
59 минут назад
Оскар Пиастри о чемпионстве Норриса: «Сезон получился хорошим для нас обоих. Говорю это как тот, кто не выиграл титул»
сегодня, 16:59
Гельмут Марко: «Здорово, что Ферстаппен выиграл больше всех гонок, но через 10 лет все будут помнить только чемпиона»
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото