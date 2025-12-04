Макс Ферстаппен: «Можно ли меня обыграть в сезоне из 24 гонок? Нет»

Ферстаппен заявил, что никто не способен побеждать его стабильно.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен высказался о своей непобедимости и согласился, что поселился в головах у соперников.

«Да, но я не придаю этому большое значение. Я не трачу энергию на это. Я делаю свое дело. Знаю, что когда я с командой и запрыгиваю в болид, то пилотирую настолько быстро, насколько способен.

Я просто делаю свою работу. Меня не особо воодушевляет этот факт. В этом смысле у меня нет эмоций.

Я знаю, что никогда не сдамся. Знаю, что всегда буду стараться извлекать максимум.

Можно ли меня обыграть в отдельной гонке? Конечно. Любого можно обыграть в конкретный день, но можно ли меня обыграть в сезоне из 24 гонок? Нет.

А если хочешь бороться за чемпионство, именно это нужно выдерживать – и это самое трудное», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Абу-Даби.

