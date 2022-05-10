«Феррари» планирует сбросить 0,3 секунды к Гран-при Испании благодаря обновлениям (Джулиано Дукесса)

готовит существенные обновления к , который состоится 22 мая.

Руководитель Скудерии Маттиа Бинотто уже объявил, что антикрылья будут адаптированы к трассе с высокой прижимной силой. Кроме этого, как сообщает итальянский журналист Джулиано Дукесса, переработке подвернутся боковые понтоны с целью повышения аэродинамической эффективности – команда пересматривает всю зону от воздухозаборников до «зоны бутылочного горлышка». Наконец, «Феррари» привезет мелкие аэродинамические новинки, которые поспособствуют увеличению стабильности болида с сохранением прижимной силы.

Команда также работает над днищем, однако пока неизвестно, будет ли оно готово к Барселоне. Тем не менее, гонка в Испании является удобной для внедрения новинок с точки зрения логистики. Модифицированное днище станет первым серьезным шагом в борьбе с галопированием. Через несколько недель после Гран-при Испании ожидается новая задняя подвеска, над которой Скудерия работает с зимних тестов. В Маренелло рассчитывают на то, что удастся снизить дорожный просвет и тем самым увеличить скорость без существенного негативного влияния на настройки.

Журналист также упоминает снижение массы F1-75 на 2 килограмма. Эффект от аэродинамических и иных обновлений предположительно позволит «Феррари» сбросить 0,3 секунды с круга.

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