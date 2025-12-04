Ландо Норрис о борьбе за титул: «Не слишком переживаю. Через 30 лет не буду так уж сильно думать о Гран-при Абу-Даби-2025»

Норрис рассказал, с каким настроем приехал на решающую гонку сезона.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился мыслями перед заключительным этапом 2025 года – Гран-при Абу-Даби, где у британца есть шанс впервые стать чемпионом «Формулы-1».

«Если говорить о положении в чемпионате, то, конечно, мне есть что терять, ведь я лидирую. И сделаю все возможное, чтобы остаться на этой позиции до конца сезона, еще несколько дней.

В то же время если не получится, значит, попробую снова в следующем году. Пожалуй, какое-то время будет больно, но это жизнь. Я продолжу двигаться дальше и постараюсь выступить лучше в предстоящем сезоне.

Так что у меня тоже в некотором роде настрой, словно мне нечего терять, ведь это просто одна гонка за титул. Но через 30 лет я, пожалуй, в любом случае не буду так уж сильно о ней думать. Поэтому я не слишком переживаю.

Я сделаю все, что в моих силах. Если получится – замечательно. Если нет, попробую снова в следующем году», – заявил Ландо.

