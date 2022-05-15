К Гран-при Испании в «Астон Мартин» подготовят только один обновленный болид – на нем будет выступать Стролл (Джулиано Дукесса)

Пилот «Астон Мартин» Ланс Стролл первым получит возможность опробовать обновленный болид команды на Гран-при Испании.

Как сообщалось ранее, в Барселону «Астон Мартин» привезет «наполовину новый болид». Согласно информации Auto Motor und Sport, команда оставит широкие понтоны, но при этом сильно сузит заднюю часть. Возможно, машина станет «мини-копией «Феррари».

Теперь же, по информации итальянского журналиста Джулиано Дукессы, подтвердился факт того, что в условиях нехватки некоторых деталей в «Астон Мартин» успеют подготовить к этапу в Барселоне только одно новое шасси. Которое в Барселоне будет использовать . В то время как продолжит работать за рулем болида предыдущей версии.

«Астон Мартин» привезет на Гран-при Испании «наполовину новый» болид – возможно, «мини-копию «Феррари» (AMuS)

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