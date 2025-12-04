Макс Ферстаппен: «Если когда-либо уйду из «Ред Булл», то не только ради более быстрого болида»

Ферстаппен назвал условия для ухода из «Ред Булл».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен порассуждал о будущем в команде и потенциальной смене коллектива.

«Для меня дело не только в «Ф-1». Многое должно сойтись, чтобы произошел переход. Это касается роли в будущем и тому подобных вещей. Если я когда-нибудь уйду, то, конечно, для меня это станет большим событием, ведь команда стала для меня чуть ли не второй семьей. Скажем так, воспроизвести подобное непросто.

Если я когда-либо перейду, то не только ради более быстрого болида «Ф-1» или смены обстановки. Есть много вещей вокруг моей карьеры в «Ф-1» и деятельности вне «Ф-1» – все должно сложиться», – сообщил четырехкратный чемпион мира перед Гран-при Абу -Даби.

Нидерландец также ответил, было ли летнее общение с «Мерседесом » серьезным:

«Врать не буду. Конечно, переговоры шли. Но в то же время все было очень по-дружески, открыто. Ничего больше».

