Макс Ферстаппен: «Если когда-либо уйду из «Ред Булл», то не только ради более быстрого болида»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен порассуждал о будущем в команде и потенциальной смене коллектива.
«Для меня дело не только в «Ф-1». Многое должно сойтись, чтобы произошел переход. Это касается роли в будущем и тому подобных вещей. Если я когда-нибудь уйду, то, конечно, для меня это станет большим событием, ведь команда стала для меня чуть ли не второй семьей. Скажем так, воспроизвести подобное непросто.
Если я когда-либо перейду, то не только ради более быстрого болида «Ф-1» или смены обстановки. Есть много вещей вокруг моей карьеры в «Ф-1» и деятельности вне «Ф-1» – все должно сложиться», – сообщил четырехкратный чемпион мира перед Гран-при Абу-Даби.
Нидерландец также ответил, было ли летнее общение с «Мерседесом» серьезным:
«Врать не буду. Конечно, переговоры шли. Но в то же время все было очень по-дружески, открыто. Ничего больше».
