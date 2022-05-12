Пьер Гасли о запрете украшений: «Я гоняюсь с религиозными предметами, без них мне некомфортно»

сообщил, что ему не по душе отказ от религиозных символов в болиде.

Пилот носит крестик во время гонок и молится перед тем, как забраться в машину. Перед Гран-при Майами гоночный директор «Формулы-1» Нильс Виттих ввел обязательную проверку пилотов на отсутствие металлических украшений.

«Нужно сосредоточиться на более важных вещах. Я ценю, что ФИА заботится о нашей безопасности, это и их приоритет, и наш. Лично про себя могу сказать, что при мне религиозные предметы на гонках. Это важно для меня, и без них в болиде мне некомфортно. Я считаю это чем-то личным.

Мы должны иметь свободу делать то, что считаем правильным. В конечном счете, мы берем на себя ответственность, когда садимся в машину и рискуем жизнью. Мне кажется, это личный выбор, однако я уважаю и их стремление делать все ради улучшения безопасности.

Но я бы с ними обсудил, можно ли найти более подходящий выход вместо такого строгого решения. Посмотрим, что получится», – сказал француз.

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