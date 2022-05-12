«Сузуки» подтвердила переговоры об уходе из MotoGP в конце 2022 года

«Сузуки» выпустила заявление в связи с планирующимся уходом из MotoGP в конце сезона.

Компания впервые официально подтвердила свои намерения. Ранее утверждалось, что команда сообщила сотрудникам об уходе. В ответ промоутер MotoGP «Дорна» заявил, что «Сузуки» не может покинуть чемпионат без согласования.

«Сузуки» ведет переговоры с «Дорной» по поводу возможности завершить участие в MotoGP в конце 2022 года.

К сожалению, текущая экономическая ситуация и необходимость сосредоточить усилия на больших переменах, которые в эти годы переживает автомобильный мир, вынуждают «Сузуки» переключить финансы и человеческие ресурсы на развитие новых технологий.

Мы хотим выразить глубочайшую благодарность нашей команде «Сузуки», всем, кто многие годы поддерживал «Сузуки» в мотогонках, и всем фанатам «Сузуки» за активную поддержку», – говорится в заявлении японского автопроизводителя.

«Сузуки» и Хоан Мир – чемпионы MotoGP 2020 года в командном и личном зачетах. Пока неизвестно, где испанец продолжит карьеру.

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