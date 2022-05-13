Гельмут Марко: «Сомневаюсь, что «Ред Булл» потратил на обновления значительно больше других команд»

Советник «Ред Булл» опроверг предположения о том, что австрийская команда уже могла потратить значительную часть бюджета, выделенного на обновления болида в этом сезоне.

«Не думаю, что в данном отношении наша позиция фундаментально отличается от позиции, в которой находится «Феррари». К тому же мне интересно, сколько денег им стоили различные аварии Сайнса? Ведь ремонт болида не мог получиться дешевым.

Сомневаюсь, что мы потратили значительно больше других команд. Но да, потолок бюджетов действительно добавляет трудностей. И «Ред Булл» сталкивается с этими трудностями – как и «Феррари» и все остальные команды», – рассказал Марко.

В новой «Ф-1» бюджет обновлений – лишь $10 млн. «Феррари» уверена: «Ред Булл» уже потратил почти все: на тормоза, закрылки и пружину на днище

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