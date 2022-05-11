В «Ред Булл» уже могли потратить 75 процентов бюджета, выделенного на обновления болида в 2022 году (Франко Нуньес)

Команда могла уже потратить 75 процентов годового бюджета, выделенного на обновления болида.

По информации редактора итальянского Motorsport Франко Нуньеса, со ссылкой на заявления босса «Хааса» Гюнтера Штайнера, бюджет каждой команды на доработку болида по ходу сезона в этом году может составлять приблизительно $10 млн (при том, что годовой бюджет команды не должен превышать отметку в $140 млн).

При этом Нуньес отмечает, что в случае необходимости команда может перераспределить бюджет и выделить на работу с обновлениями большую сумму – хотя она вряд ли будет значительно превышать упомянутые $10 млн.

Также начиная с этого сезона, ФИА обязала команды формально открыто сообщать о новинках, которые те готовят к Гран-при. И согласно приблизительным расчетам новинки, которые команда «Ред Булл» уже привозила на Гран-при в нынешнем сезоне, обошлись конюшне примерно в 75% бюджета обновлений.

При этом в , судя по тем же расчетам, уже привезли новинок на сумму, превышающую $10 млн.

В «Феррари» же пока наоборот почти не тратили деньги на обновления – при этом, как уже сообщалось, команда готовит значительный пакет обновлений к предстоящему Гран-при Испании.

«Феррари» планирует сбросить 0,3 секунды к Гран-при Испании благодаря обновлениям (Джулиано Дукесса)

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