Ферстаппен сомневается, что сможет оттормаживать Норриса в соперников, как Хэмилтон Росберга в 2016-м: «Трасса в Абу-Даби была гораздо медленнее»

Ферстаппен рассказал, применит ли прием Хэмилтона против Норриса.

Гонщик «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, воспользуется ли подходом пилота «Феррари » Льюиса Хэмилтона на предстоящем Гран-при Абу -Даби.

Нидерландцу для титула необходима победа при четвертом месте Ландо Норриса из «Макларена». В аналогичной ситуации был Хэмилтон в 2016 году. Льюис, выступавший тогда за «Мерседес », пытался оттормозить Нико Росберга, чтобы напарник оказался под давлением соперников и потерял второе место. Немец сумел финишировать вторым и завоевал титул.

Ферстаппен сначала не отреагировал на вопрос, а затем рассмеялся.

«Ну, тогда конфигурация трассы была немного другой. Сейчас сильнее эффект от слипстрима, а тогда трек был гораздо медленнее. Было легче провернуть такое.

Кроме того, перед шпилькой располагалась шикана, благодаря которой сдерживать соперников было легче. И шины были не такими устойчивыми, они куда быстрее перегревались. На сегодняшней конфигурации сделать это не так просто», – сказал Ферстаппен.

