  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Ферстаппен сомневается, что сможет оттормаживать Норриса в соперников, как Хэмилтон Росберга в 2016-м: «Трасса в Абу-Даби была гораздо медленнее»
6

Ферстаппен сомневается, что сможет оттормаживать Норриса в соперников, как Хэмилтон Росберга в 2016-м: «Трасса в Абу-Даби была гораздо медленнее»

Ферстаппен рассказал, применит ли прием Хэмилтона против Норриса.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, воспользуется ли подходом пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на предстоящем Гран-при Абу-Даби.

Нидерландцу для титула необходима победа при четвертом месте Ландо Норриса из «Макларена». В аналогичной ситуации был Хэмилтон в 2016 году. Льюис, выступавший тогда за «Мерседес», пытался оттормозить Нико Росберга, чтобы напарник оказался под давлением соперников и потерял второе место. Немец сумел финишировать вторым и завоевал титул.

Ферстаппен сначала не отреагировал на вопрос, а затем рассмеялся.

«Ну, тогда конфигурация трассы была немного другой. Сейчас сильнее эффект от слипстрима, а тогда трек был гораздо медленнее. Было легче провернуть такое.

Кроме того, перед шпилькой располагалась шикана, благодаря которой сдерживать соперников было легче. И шины были не такими устойчивыми, они куда быстрее перегревались. На сегодняшней конфигурации сделать это не так просто», – сказал Ферстаппен.

Макс Ферстаппен: «Можно ли меня обыграть в сезоне из 24 гонок? Нет»

Макс Ферстаппен о чемпионском трофее: «У меня четыре таких дома»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Nl.motorsport.com
logoРед Булл
logoЛандо Норрис
logoЛьюис Хэмилтон
logoМакларен
logoФеррари
logoГран-при Абу-Даби
logoМакс Ферстаппен
logoМерседес
logoНико Росберг
logoФормула-1
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Росберг допускает уход Ферстаппена из «Ред Булл»: «В следующем году Макс будет хотеть побеждать, взять пятый титул»
2 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»
20 минут назад
Норрис – 3-й чемпион в XXI веке, выигравший меньше гонок за сезон, чем вице-чемпион
26 минут назад
Андреа Стелла: «Было любопытно дать Пиастри попробовать догнать Ферстаппена. В какой-то степени это было в интересах Норриса»
31 минуту назад
Макс Ферстаппен: «Завоевание первого титула – это всегда очень эмоциональный момент. Надеюсь, Норрис хорошо отпразднует с командой и семьей»
37 минут назад
Фернандо Алонсо о Норрисе, Ферстаппене и Пиастри: «Все трое – чемпионы, лишь один мог победить»
52 минуты назад
Шарль Леклер: «Не ожидал, что в гонке будем настолько быстры»
57 минут назад
Макс Ферстаппен: «Мы никогда не прекращали попыток догнать конкурентов. Это было круто, я получил удовольствие»
59 минут назад
Оскар Пиастри о чемпионстве Норриса: «Сезон получился хорошим для нас обоих. Говорю это как тот, кто не выиграл титул»
сегодня, 16:59
Гельмут Марко: «Здорово, что Ферстаппен выиграл больше всех гонок, но через 10 лет все будут помнить только чемпиона»
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото