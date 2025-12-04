Ферстаппен сомневается, что сможет оттормаживать Норриса в соперников, как Хэмилтон Росберга в 2016-м: «Трасса в Абу-Даби была гораздо медленнее»
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, воспользуется ли подходом пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на предстоящем Гран-при Абу-Даби.
Нидерландцу для титула необходима победа при четвертом месте Ландо Норриса из «Макларена». В аналогичной ситуации был Хэмилтон в 2016 году. Льюис, выступавший тогда за «Мерседес», пытался оттормозить Нико Росберга, чтобы напарник оказался под давлением соперников и потерял второе место. Немец сумел финишировать вторым и завоевал титул.
Ферстаппен сначала не отреагировал на вопрос, а затем рассмеялся.
«Ну, тогда конфигурация трассы была немного другой. Сейчас сильнее эффект от слипстрима, а тогда трек был гораздо медленнее. Было легче провернуть такое.
Кроме того, перед шпилькой располагалась шикана, благодаря которой сдерживать соперников было легче. И шины были не такими устойчивыми, они куда быстрее перегревались. На сегодняшней конфигурации сделать это не так просто», – сказал Ферстаппен.
