Формула E. Берлин. Мортара выиграл 1-ю гонку, Вернь – 2-й, Вандорн – 3-й

Пилот «Вентури» Эдоардо Мортара одержал победу с поула в первой гонке «Формулы E» в Берлине.

За второе место до финишной черты сражались гонщик «Течиты» Жан-Эрик Вернь и Стоффель Вандорн из «Мерседеса», стартовавший восьмым. Прорыв Вандорна на подиум помог ему сохранить лидерство в чемпионате.

Этап 7

Берлин, Германия

14 мая 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Эдоардо Мортара («Вентури») – 40 кругов

2. Жан-Эрик Вернь («Течита») +1,782

3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +1,987

4. Андре Лоттерер («Порше») +2,579

5. Митчелл Эванс («Ягуар») +3,189

6. Паскаль Верляйн («Порше») +5,405

7. Сэм Берд («Ягуар») +5,683

8. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +6,400

9. Алекс Симс («Махиндра») +6,569

10. Ник де Врис («Мерседес») +6,602

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Стоффель Вандорн – 96 очков

2. Жан-Эрик Вернь – 93

3. Митчелл Эванс – 82

4. Эдоардо Мортара – 74

5. Робин Фряйнс – 71

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