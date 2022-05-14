Формула E. Берлин. Мортара выиграл 1-ю гонку, Вернь – 2-й, Вандорн – 3-й

Пилот «Вентури» Эдоардо Мортара одержал победу с поула в первой гонке «Формулы E» в Берлине.
За второе место до финишной черты сражались гонщик «Течиты» Жан-Эрик Вернь и Стоффель Вандорн из «Мерседеса», стартовавший восьмым. Прорыв Вандорна на подиум помог ему сохранить лидерство в чемпионате.
Этап 7
Берлин, Германия
14 мая 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Эдоардо Мортара («Вентури») – 40 кругов
2. Жан-Эрик Вернь («Течита») +1,782
3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +1,987
4. Андре Лоттерер («Порше») +2,579
5. Митчелл Эванс («Ягуар») +3,189
6. Паскаль Верляйн («Порше») +5,405
7. Сэм Берд («Ягуар») +5,683
8. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +6,400
9. Алекс Симс («Махиндра») +6,569
10. Ник де Врис («Мерседес») +6,602
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Стоффель Вандорн – 96 очков
2. Жан-Эрик Вернь – 93
3. Митчелл Эванс – 82
4. Эдоардо Мортара – 74
5. Робин Фряйнс – 71
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