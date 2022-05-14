Президент ФИА бен Сулайем о запрете украшений: «Я очень хотел, чтобы Хэмилтон взял 8-й титул, но дружба не влияет на правила»

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался о и запрете украшений в «Формуле-1».

Перед Гран-при Майами гоночный директор Нильс Виттих ввел обязательный контроль за украшениями гонщиков. Правило о недопустимости металлических изделий и раньше присутствовало в Спортивном кодексе ФИА, но фактически не соблюдалось.

Хэмилтону разрешили оставить пирсинг в носу на два ближайших этапа, поскольку пилот не может извлечь его самостоятельно. Остальные украшения Хэмилтону пришлось снять. Бен Сулайем утверждает, что ужесточение контроля не направлено против семикратного чемпиона мира.

«Ничего подобного. После [Гран-при] Бразилии [2021 года] я пожелал ему всего наилучшего, когда он летел домой. Спросите Тото Вольффа, как я поддерживал. Я был свободен в высказываниях, потому что не являлся президентом. Мне очень хотелось увидеть, как он выигрывает восьмой титул, ведь рекорды созданы для того, чтобы их превосходить.

Люди говорят, что Льюис и Тото хотели убрать [гоночного директора] . Выходит, будто сначала я делаю это ради них, потом точу на них зуб – это бессмыслица. Льюис посетил врача в Майами, чтобы обсудить проблему с украшениями – и, представьте себе, это был английский доктор.

Я просто говорю, что правила существуют. Не мне решать научные вопросы – это дело медиков. Мне бы хотелось, чтобы Льюис был примером для подражания, амбассадором, который посылал бы верные идеи молодежи и помогал избежать трагедий. «Ф-1» должна использовать его в благих целях.

Я люблю ювелирные изделия, просто обожаю. Но в болиде выбора нет. Говорят, что они (правила) раньше не применялись. Не спрашивайте меня, почему – вопрос к прошлому режиму», – заявил президент .

Бен Сулайем ответил, что произойдет, если Льюис не решит проблему с пирсингом к :

«Это его дело. Тогда мы применим штрафы. Это как с превышением скорости на дорогах: ты не препятствуешь людям, но они получают штрафы, даже если нарушили ненамеренно. Нельзя такое игнорировать из-за дружбы, правила едины для всех».

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