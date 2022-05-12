Ральф Шумахер: «Магнуссен больше подходит Штайнеру по характеру, чем Мик»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер сообщил о несовпадении характеров Гюнтера Штайнера и .

В 2022 году партнером Мика по стал Кевин Магнуссен, образ которого больше резонирует с руководителем команды, считает Ральф.

«Мик и Штайнер не подходят друг другу по характеру. Внешне крутой парень вроде больше подходит Штайнеру», – заявил дядя Шумахера-младшего.

Ральф также высказался об итогах Гран-при Майами, в конце которого Мик столкнулся с пилотом .

«Невероятно обидная авария, потому что она стоила очков. Но для меня важнее, что Мик провел очень хороший уик-энд. Он был стабильно быстрее напарника и создал условия для попадания в очки без помощи внешних факторов.

В Майами Мик показал свою скорость как пилот, так что он идет по верному пути. Именно это и хочет видеть руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто», – заключил эксперт немецкого Sky Sport.

Феттель и Шумахер глупо столкнулись в США – остались оба без очков. Дружат много лет, но Мику позарез потребовалась позиция Себа

Ральф Шумахер об аварии Мика и Феттеля: «Себастьян должен был оставить место и смотреть в зеркала»

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