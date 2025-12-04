Джордж Расселл: «Неприемлемо, если Пиастри попросят пропустить Норриса. Пропуск Ферстаппена Пересом был бы абсолютно разумным»

Расселл назвал неприемлемым потенциальный размен позициями в «Макларене».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл призвал «Макларен » не менять местами Ландо Норриса и Оскара Пиастри на Гран-при Абу-Даби ради титула.

Норрис опережает напарника на 16 очков, а ближайшим преследователем является Макс Ферстаппен из «Ред Булл », который проигрывает лидеру сезона 12 баллов.

«Не считаю, что это приемлемо или разумно – просить пилота, у которого есть шансы на титул в последней гонке, пропустить напарника.

Если бы речь шла о других сезонах – скажем, когда гонялись Чеко [Перес] и Макс или Баррикелло и Шумахер – то очевидно, что только один гонщик претендовал на чемпионство. Если бы парень, у которого нет шансов на титул, пропустил бы напарника, это было бы абсолютно разумно. Любой пилот так бы поступил.

Но эта ситуация стала бы совершенно нечестной. На мой взгляд, у обоих гонщиков должен быть шанс. Если они проиграют из-за этого, значит, придется сказать, что другой человек выступил лучше. Это гонки. Так должно быть», – порассуждал британец перед последним этапом сезона.

