Президент ФИА бен Сулайем не исключил возвращения Маси: «Хотел бы, чтобы гоночных директоров стало трое»

Президент Международной автомобильной федерации ( ) Мохаммед бен Сулайем не против возвращения к работе.

Маси занимал пост гоночного директора «Формулы-1» до конца сезона-2021, который завершился скандальным Гран-при Абу-Даби. В нынешнем сезоне гоночными директорами являются Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ.

Бен Сулайем заявил, что намерен привлечь к работе в «Ф-1» как минимум трех гоночных директоров к началу 2023 года.

«Я не избавлялся от Майкла. У него оказалось слишком много работы – он был делегатом по безопасности, а не только гоночным директором. Он допустил ошибку.

Мы не говорили, что между Маси и ФИА все кончено. Я так не поступаю. Я принимаю людей, даже если они не голосовали за меня. Мы мыслим в рамках организации, а не отдельных личностей.

Я не очень хорошо знаю Майкла. Решение [об увольнении] принял Всемирный совет [ФИА]. Майкл допустил человеческую ошибку. Я пару дней назад с ним разговаривал, у меня нет никаких личных проблем или ненависти к кому бы то ни было. Майкл здесь, и мы можем его использовать. Я не говорил, что от него избавились – я сказал, что мы можем его использовать. Мы открыты ко всему.

Проблема была в неверной структуре организации. Несмотря на то, что сейчас у нас два гоночных директора, я бы не сказал, что все в порядке. Нужно очистить конюшни. Это не супермаркет: нельзя просто нанять больше стюардов. Необходимы специалисты, которые работают четко и справедливо, устойчивые люди. К примеру, я размышлял о привлечении и подготовке раллийных штурманов, которые обладают навыками многозадачности.

ФИА должна заняться тем, что людей не хватает. Я бы хотел, чтобы гоночных директоров стало как минимум трое – в идеале к началу следующего сезона», – сообщил бен Сулайем.

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