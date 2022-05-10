«Астон Мартин» привезет на Гран-при Испании «наполовину новый» болид – возможно, «мини-копию «Феррари» (AMuS)

готовит серьезные обновления к , который состоится 22 мая.

В Барселону «Астон Мартин» привезет «наполовину новый болид», пишет FormulaPassion.it со ссылкой на редактора Auto Motor und Sport Михаэля Шмидта. Команда оставит широкие понтоны, однако сильно сузит заднюю часть. Возможно, машина станет «мини-копией «Феррари».

Отмечаются и сложности с поставкой материалов, которые испытывает британский коллектив. Из-за этого существует риск, что в Испанию приедет лишь одно новое шасси. Неясно, кому в таком случае достанется машина – Себастьяну Феттелю или .

«Астон Мартин» занимает предпоследнюю строчку в Кубке конструкторов с шестью очками. Феттель заработал четыре балла, Стролл – два.

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