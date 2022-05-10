«Люблю скорость». Туктамышева поучаствовала в совместной съемке с автогонщиками Квятом и Русиновым

Чемпионка мира по фигурному катанию поучаствовала в совместной съемке с автогонщиками Даниилом Квятом и , а также мотогонщицей Анастасией Нифонтовой.

«Я люблю скорость, но еще больше ее любят эти ребята – крутые гонщики, победители международных соревнований и амбассадоры бренда G-Drive.

Со мной: самый успешный российский пилот «Формулы-1», а теперь гонщик российской команды G-Drive Racing Даниил Квят, чемпион международных гонок на выносливость Рома Русинов и первая женщина-мотогонщица из России, покорившая Дакар – Настя Нифонтова.

Мы вместе участвовали в съемке, получилось весело и классно!» – написала Туктамышева.