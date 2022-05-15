Формула Е. Берлин. Де Врис выиграл 2-ю гонку, Мортара – 2-й, Вандорн – 3-й

Пилот «Мерседеса» Ник де Врис выиграл восьмой этап сезона «Формулы Е», который проходил в Берлине. Вторым финишировал Эдоардо Мортара («Вентури»), а третьим стал Стоффель Вандорн («Мерседес») – что помогло ему удержать лидерство в общем зачете.
Формула E
Этап 8
Берлин, Германия
15 мая 2022 года
Гонка
Топ-10
1. Ник де Врис («Мерседес») – 40 кругов
2. Эдоардо Мортара («Вентури») +2,454
3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +6,936
4. Лукас ди Грасси («Вентури») +8,165
5. Робин Фряйнс («Энвижн») +13,829
6. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +14,387
7. Оливер Роулэнд («Махиндра») +15,518
8. Андре Лоттерер («Порше») +15,845
9. Жан-Эрик Вернь («Течита») +18,831
10. Митч Эванс («Ягуар») +21,722
Положение в чемпионате, топ-5
1. Стоффель Вандорн – 111 очков
2. Эдоардо Мортара – 99
3. Жан-Эрик Вернь – 95
4. Митч Эванс – 83
5. Робин Фряйнс – 81