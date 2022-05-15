Формула Е. Берлин. Де Врис выиграл 2-ю гонку, Мортара – 2-й, Вандорн – 3-й

Пилот Ник де Врис выиграл восьмой этап сезона «Формулы Е», который проходил в Берлине. Вторым финишировал Эдоардо Мортара («Вентури»), а третьим стал («Мерседес») – что помогло ему удержать лидерство в общем зачете.

Формула E

Этап 8

Берлин, Германия

15 мая 2022 года

Гонка

Топ-10

1. Ник де Врис («Мерседес») – 40 кругов

2. Эдоардо Мортара («Вентури») +2,454

3. Стоффель Вандорн («Мерседес») +6,936

4. Лукас ди Грасси («Вентури») +8,165

5. Робин Фряйнс («Энвижн») +13,829

6. Антониу Феликс да Кошта («Течита») +14,387

7. Оливер Роулэнд («Махиндра») +15,518

8. ( ) +15,845

9. Жан-Эрик Вернь («Течита») +18,831

10. Митч Эванс ( ) +21,722

Положение в чемпионате, топ-5

1. Стоффель Вандорн – 111 очков

2. Эдоардо Мортара – 99

3. Жан-Эрик Вернь – 95

4. Митч Эванс – 83

5. Робин Фряйнс – 81

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