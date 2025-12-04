Юки Цунода: «Контракт с «Ред Булл» не позволял вести переговоры о сезоне-2026. Интерес ко мне был»

Цунода сообщил об условиях контракта, из-за которого остался без гонок в 2026-м.

Пилот «Ред Булл » Юки Цунода заявил, что не мог вести переговоры с другими командами.

В 2026 году Цунода будет резервным и тест-гонщиком австрийского коллектива.

«Выбора у меня не оставалось – мой контракт мало что позволял сделать. Ко мне был некоторый интерес со стороны, но да, контракт не позволял вести переговоры. Вот почему я был полностью сосредоточен на сезоне «Ред Булл». Моим приоритетом в последние годы была семья «Ред Булл». Кроме того, я тут вырос», – поведал японец перед Гран-при Абу-Даби.

