  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Юки Цунода: «Контракт с «Ред Булл» не позволял вести переговоры о сезоне-2026. Интерес ко мне был»
3

Юки Цунода: «Контракт с «Ред Булл» не позволял вести переговоры о сезоне-2026. Интерес ко мне был»

Цунода сообщил об условиях контракта, из-за которого остался без гонок в 2026-м.

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода заявил, что не мог вести переговоры с другими командами.

В 2026 году Цунода будет резервным и тест-гонщиком австрийского коллектива.

«Выбора у меня не оставалось – мой контракт мало что позволял сделать. Ко мне был некоторый интерес со стороны, но да, контракт не позволял вести переговоры. Вот почему я был полностью сосредоточен на сезоне «Ред Булл». Моим приоритетом в последние годы была семья «Ред Булл». Кроме того, я тут вырос», – поведал японец перед Гран-при Абу-Даби.

Юки Цунода: «Я еще не закончил. Жизнь полна испытаний, и это – мое»

Юки Цунода: «Жаль, что лишился чертовски хорошей машины «Рейсинг Буллз», словно оставил ребенка. Болид унаследовал и мою ДНК»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
logoФормула-1
logoЮки Цунода
logoРед Булл
logoГран-при Абу-Даби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Нико Росберг допускает уход Ферстаппена из «Ред Булл»: «В следующем году Макс будет хотеть побеждать, взять пятый титул»
2 минуты назад
Льюис Хэмилтон: «С нетерпением жду отпуска. Хочу отключиться и ни с кем не общаться. Телефон отправится в мусорное ведро»
20 минут назад
Норрис – 3-й чемпион в XXI веке, выигравший меньше гонок за сезон, чем вице-чемпион
26 минут назад
Андреа Стелла: «Было любопытно дать Пиастри попробовать догнать Ферстаппена. В какой-то степени это было в интересах Норриса»
31 минуту назад
Макс Ферстаппен: «Завоевание первого титула – это всегда очень эмоциональный момент. Надеюсь, Норрис хорошо отпразднует с командой и семьей»
37 минут назад
Фернандо Алонсо о Норрисе, Ферстаппене и Пиастри: «Все трое – чемпионы, лишь один мог победить»
52 минуты назад
Шарль Леклер: «Не ожидал, что в гонке будем настолько быстры»
57 минут назад
Макс Ферстаппен: «Мы никогда не прекращали попыток догнать конкурентов. Это было круто, я получил удовольствие»
59 минут назад
Оскар Пиастри о чемпионстве Норриса: «Сезон получился хорошим для нас обоих. Говорю это как тот, кто не выиграл титул»
сегодня, 16:59
Гельмут Марко: «Здорово, что Ферстаппен выиграл больше всех гонок, но через 10 лет все будут помнить только чемпиона»
сегодня, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10
Где смотреть Гран-при США-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
13 октября, 08:13
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
7 октября, 10:54Фото