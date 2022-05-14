MotoGP закрепит номер 46 за Валентино Росси

Номер 46 больше не будет использоваться в MotoGP.

Номер навечно закрепят за семикратным чемпионом премьер-класса Валентино Росси. Церемония с участием пилота пройдет в Муджелло перед квалификацией к Гран-при Италии (28 мая).

Росси выступал в чемпионатах мира с 1996 года и с 2000-го – в 500cc/MotoGP. В премьер-классе итальянский гонщик провел 372 Гран-при, одержал 89 побед и 199 раз заезжал на подиум. Валентино завершил великолепную карьеру в MotoGP в конце 2021 года.

В нынешнем сезоне Росси выступает в гонках . Кроме этого, в MotoGP дебютировала его команда «ВР46».

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