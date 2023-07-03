Кутуз в ФК «10», 2Drots отправили лидера в Первую лигу и нашли форварда, а «Амкал» подписал вратаря
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Многие игроки числятся в списке возможных трансферов из-за отсутствия официального заявления клуба о переходе.
АМКАЛ
Пришли
|Вр
|Владимир Мухин
|Звезда, СПб
|Защ
|Михаил Долгушин
|Амкал
|Защ
|Иван Захаров
|СА
|Фрв
|Антон Гооге
|СА
|Защ
|Назар
|Динамо, Самарканд
Ушли
|Вр
|Евгений Малофеев
|завершил карьеру
|Защ
|Бара
|Народная Команда
|Защ
|Гриня
|БроукБойз
|Пзщ
|Василий Маврин
|Деньги
|Фрв
|Алексей Гасилин
|Чисто Питер
|Пзщ
|Форязр
|Чисто Питер
|Пзщ
|Саид Керимов
|Победа, Хасавюрт
Могут прийти
Могут уйти
2DROTS
Пришли
|Фрв
|Данила Прошляков
|Леон Сатурн
|Пзщ
|Андрей Шеренков
|Кубань
|Пзщ
|Комис
|Титан
Ушли
|Пзщ
|Борис Фартуна
|КАМАЗ
|Фрв
|Щерба
|СА
|Фрв
|Адель Рахмани
|Титан (аренда)
Могут прийти
Могут уйти
РОДИНА МЕДИА
Пришли
Могут прийти
Могут уйти
|Защ
|Исай
|Бей Беги
ФК 10
Пришли
|Гл. Тр
|Александр Нагорный
|СА
|Фрв
|Кутуз
|Титан
|Пзщ
|Александр Сапета
|СА
|Пзщ
|Вадим Стеклов
|GOATS
|Защ
|Никита Чичерин
|GOATS
Могут прийти
Могут уйти
ФК ДЕНЬГИ
Пришли
|Фрв
|Денис Вашакидзе
|Эгриси (из аренды)
|Фрв
|Максим Казанков
|GOATS (на МКС играл за Матч ТВ)
Ушли
Могут прийти
Могут уйти
МАТЧ ТВ
Могут прийти
Могут уйти
ЭГРИСИ
Пришли
|Гл. Тр
|Илья Лисицын
|СА
Ушли
|Гл. Тр
|Филипп Павлов
|СА
|Фрв
|Ромарой
|FC Ars
|Фрв
|Денис Вашакидзе
|Деньги (из аренды)
|Защ
|Сергей Коваленко
|СА
Могут прийти
Могут уйти
FIGHT NIGHTS
Могут прийти
Могут уйти
ТИТАН
Пришли
|Пзщ
|Василий Маврин
|Амкал (на МКС выступал за «Деньги»)
|Пзщ
|Антон Алтунин
|Алустон-ЮБК
|Пзщ
|Адель Рахмани
|2Drots (аренда)
Могут прийти
Могут уйти
БРОУКБОЙЗ
Пришли
|Защ
|Гриня
|Амкал
|Пзщ
|Мо Мехди
|Родина Медиа
|Пзщ
|Антон Соснин
|GOATS
|Пзщ
|Аюп
|СА
|Пзщ
|Али
|СА
|Фрв
|Альберт
|СА
Ушли
|Пзщ
|Сергей Шаюнов
|СА
|Пзщ
|Табриз Ибрагимов
|FC Bus
|Пзщ
|Пако Рабан
|БроукБойз
|Фрв
|Кинг
|Родина Медиа (из аренды)
|Защ
|Новик
|СА
|Пзщ
|Салам Ашурмамадов
|Думиенсе, Португалия
Могут прийти
Могут уйти
БЕЙ БЕГИ
Пришли
|Пзщ
|Сева
|Титан
|Пзщ
|Джессика Альба
|Fight Nights
|Вр
|Кирилл Кашеутов
|Матч ТВ
Ушли
|Вр
|Давид Юрченко
|Телави, Грузия
|Защ
|Никита Лесив
|СА
|Защ
|Стас Сычев
|СА
Могут прийти
|Защ
|Исай
|Родина Медиа
Могут уйти
САХАЛИНЕЦ
Могут прийти
|Пзщ
|Сергей Шаюнов
|БроукБойз
|Пзщ
|Кос
|ФК 10
Могут уйти
НАРОДНАЯ КОМАНДА
Могут прийти
Могут уйти
ДРУЖИНА
Пришли
|Пзщ
|Вадим Цай
|ФК 10 (аренда)
Ушли
|Фрв
|Бухар
|KicksTown
|Фрв
|Эрикьяно
|FC Bus
GOATS
Пришли
Могут прийти
Могут уйти
FC BUS
Пришли
|Фрв
|Эрикьяно
|Дружина
|Пзщ
|Роман Ахмедов
|На Спорте
|Вр
|Родион Константинов
|Космос, Долгопрудный
|Пзщ
|Табриз Ибрагимов
|БроукБойз
|Пзщ
|Никита Балашов
|СА
Ушли
Могут прийти
Могут уйти
Пояснения к таблице
Гл.Тр – главный тренер, Тр – тренер, Вр – вратарь, Защ – защитник, Пзщ – полузащитник, Фрв – нападающий, СА – свободный агент.
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