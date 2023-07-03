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Кутуз в ФК «10», 2Drots отправили лидера в Первую лигу и нашли форварда, а «Амкал» подписал вратаря

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Кликните на название команды, чтобы перейти на новость с деталями трансфера.

 
Многие игроки числятся в списке возможных трансферов из-за отсутствия официального заявления клуба о переходе. 

АМКАЛ

Пришли

Вр  Владимир Мухин Звезда, СПб 
Защ  Михаил Долгушин Амкал 
Защ  Иван Захаров  СА 
Фрв  Антон Гооге  СА 
Защ  Назар Динамо, Самарканд 

Ушли

Вр Евгений Малофеев завершил карьеру 
Защ  Бара Народная Команда
Защ  Гриня БроукБойз
Пзщ Василий Маврин Деньги
Фрв Алексей Гасилин Чисто Питер
Пзщ  Форязр Чисто Питер
Пзщ  Саид Керимов Победа, Хасавюрт

Могут прийти

     

Могут уйти

     

2DROTS

Пришли

Фрв  Данила Прошляков Леон Сатурн 
Пзщ  Андрей Шеренков Кубань 
Пзщ  Комис Титан 

Ушли

Пзщ  Борис Фартуна  КАМАЗ 
Фрв Щерба  СА 
Фрв Адель Рахмани Титан (аренда) 

Могут прийти

     

Могут уйти

     

РОДИНА МЕДИА

Пришли

     

Ушли

Фрв Андрей Овечкин  СА 
Пзщ Кашай  Титан 
Пзщ Никита Дорофеев  Металлург, Липецк 
Пзщ Мо Мехди  БроукБойз 

Могут прийти

     

Могут уйти

Защ  Исай  Бей Беги 

ФК 10

Пришли

Гл. Тр  Александр Нагорный  СА
Фрв  Кутуз  Титан 
Пзщ  Александр Сапета  СА
Пзщ  Вадим Стеклов GOATS
Защ  Никита Чичерин GOATS

Ушли

Гл. Тр  Иван Новосельцев  СА 
Пзщ  Владислав Васильев  СА 
Пзщ  Мо Майга  СА 
Пзщ  Вадим Цай  Дружина (аренда) 
Фрв Александр Круподер СА 
Пзщ Кос СА 
Фрв  Богдан Ласийчук  СА 

Могут прийти

     

Могут уйти

     

ФК ДЕНЬГИ

Пришли

Фрв Денис Вашакидзе  Эгриси (из аренды) 
Фрв Максим Казанков GOATS (на МКС играл за Матч ТВ) 

Ушли

     

Могут прийти

     

Могут уйти

     
 

МАТЧ ТВ

Пришли

     

Ушли

Защ Михаил Долгушин Амкал 
Защ Дато Деметрадзе Сахалинец 
Вр Кирилл Кашеутов Бей Беги 

Могут прийти

     

Могут уйти

     

ЭГРИСИ

Пришли

Гл. Тр Илья Лисицын  СА 

Ушли

Гл. Тр Филипп Павлов  СА 
Фрв Ромарой FC Ars 
Фрв Денис Вашакидзе Деньги (из аренды) 
Защ Сергей Коваленко СА 

Могут прийти

     

Могут уйти

     

FIGHT NIGHTS

Пришли

Гл. Тр Дмитрий Смирнов СА 

Ушли

Фрв  Джесика Альба  Бей Беги 

Могут прийти

     

Могут уйти

     

ТИТАН

Пришли

Пзщ  Василий Маврин  Амкал (на МКС выступал за «Деньги»)
Пзщ Антон Алтунин Алустон-ЮБК
Пзщ Адель Рахмани 2Drots (аренда)

Ушли

Гл. Тр Антон Архипов  Титан 
Фрв Кутуз  ФК 10 
Пзщ Сева  Бей Беги 
Пзщ Комис 2Drots 
Фрв Латыш СА 

Могут прийти

     

Могут уйти

     

БРОУКБОЙЗ

Пришли

Защ  Гриня  Амкал 
Пзщ Мо Мехди Родина Медиа
Пзщ Антон Соснин GOATS
Пзщ Аюп СА
Пзщ Али СА
Фрв Альберт СА

Ушли

Пзщ  Сергей Шаюнов  СА 
Пзщ  Табриз Ибрагимов  FC Bus 
Пзщ  Пако Рабан БроукБойз
Фрв  Кинг Родина Медиа (из аренды)
Защ  Новик СА
Пзщ  Салам Ашурмамадов Думиенсе, Португалия

Могут прийти

     

Могут уйти

     

БЕЙ БЕГИ

Пришли

Пзщ  Сева  Титан 
Пзщ  Джессика Альба  Fight Nights
Вр  Кирилл Кашеутов  Матч ТВ

Ушли

Вр Давид Юрченко  Телави, Грузия 
Защ Никита Лесив  СА 
Защ Стас Сычев  СА 

Могут прийти

Защ Исай  Родина Медиа 

Могут уйти

     

САХАЛИНЕЦ

Пришли

     

Ушли

Гл. Тр Юрий Дроздов  Сахалин 
Фрв Илья Рубцов  Шинник 

Могут прийти

Пзщ  Сергей Шаюнов  БроукБойз 
Пзщ  Кос ФК 10 

Могут уйти

     

НАРОДНАЯ КОМАНДА

Пришли

Вр  Александр Маменко  Женис 
Защ Бара  Амкал 
Фрв Андрей Котенев СА 
Пзщ Денис Большаков СА 

Ушли

     

Могут прийти

     

Могут уйти

     

ДРУЖИНА

Пришли

Пзщ  Вадим Цай  ФК 10 (аренда) 

Ушли

Фрв  Бухар  KicksTown
Фрв  Эрикьяно  FC Bus

GOATS

Пришли

     

Ушли

Гл. Тр Дмитрий Градиленко  СА
Защ  Виталий Дьяков Деньги
Защ  Арсений Логашов Деньги
Пзщ  Антон Соснин БроукБойз
Фрв Максим Казанков  Деньги
Пзщ Вадим Стеклов ФК 10
Защ Никита Чичерин GOATS

Могут прийти

     

Могут уйти

     
 

FC BUS

Пришли

Фрв  Эрикьяно  Дружина 
Пзщ  Роман Ахмедов  На Спорте 
Вр  Родион Константинов  Космос, Долгопрудный
Пзщ Табриз Ибрагимов  БроукБойз
Пзщ Никита Балашов СА

Ушли

     

Могут прийти

     

Могут уйти

     
 
 

Пояснения к таблице

Гл.Тр – главный тренер, Тр – тренер, Вр – вратарь, Защ – защитник, Пзщ – полузащитник, Фрв – нападающий, СА – свободный агент.

 

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