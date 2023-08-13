Экс-футболисты «Динамо» Сапета и Чичерин перешли ФК «10» из Медиалиги

Теги Александр Сапета премьер-лига Россия Динамо Москва Никита Чичерин Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига ФК 10 Медиафутбол

Александр Сапета и Никита Чичерин – игроки ФК «10».

Об этом рассказал спортивный директор клуба Александр Чирин.

«Александр Сапета – игрок ФК «10». Никита Чичерин переходит из «Козлов» – факт свершившийся. Вадим Стеклов пополнил команду, после аренды на МКС решили продолжить сотрудничество в ближайшее время. Есть еще ребята на просмотре, которые, наверное, для комьюнити сейчас неизвестные, но футболисты квалифицированные, молодые.

Мы были вынуждены активизировать трансферную деятельность до прихода нового тренерского штаба на усмотрение руководства клуба. Когда появился новый тренерский штаб, появилось новое видение игры, поэтому появился ряд позиций, которые до этого активно не рассматривали, а сейчас придется в краткие сроки над ними поработать», – рассказал Чирин.

Сапета выступал за «Динамо», «Урал» и «Нижний Новгород», Чичерин – также экс-игрок «Динамо» и «Урала», а также «Томи» и «Крыльев» и медиафутбольного GOATS.

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6 комментариев

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Anabioz
Никак я не пойму этот медиафутбол. Вы либо профики, либо медиа. Сбитых лётчиков набрать и хаять проф. футбол?
Я думал там ютуберы тиктокеры певцы комики рубятся
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kostyan89
Как и писал Мэдисон (не футболист). Все это заканчивается подписанием профи. Какой из Сапеты любитель. Человек в Динамо играл. И в целом уровня середины РФПЛ был. А потом расскажут, как блогеры между собой рубятся
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Balt
Любительская медиалига такая любительская.
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AlexZhano__
Я правильно понимаю, что в медиафутболе платят даже больше, чем в ФНЛ?
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Домоседов
Ответ Anabioz
Никак я не пойму этот медиафутбол. Вы либо профики, либо медиа. Сбитых лётчиков набрать и хаять проф. футбол? Я думал там ютуберы тиктокеры певцы комики рубятся
У них гонка вооружений включилась. С другой стороны, если бы обычный футбол в России не был бы таким дном, то и проблемы бы такой не стояло, максимум, кого бы они могли к себе подтянуть - это игроков из низших лиг, а тут вполне себе игроки пердива бегают
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Manu Maks
Ответ Anabioz
Никак я не пойму этот медиафутбол. Вы либо профики, либо медиа. Сбитых лётчиков набрать и хаять проф. футбол? Я думал там ютуберы тиктокеры певцы комики рубятся
Пенсофутбол + юнофутбол + сбитолетчико футбол и наконец-то + медиафутбол. Как то так будет правильно
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