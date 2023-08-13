Экс-футболисты «Динамо» Сапета и Чичерин перешли ФК «10» из Медиалиги

Александр Сапета и Никита Чичерин – игроки ФК «10».

Об этом рассказал спортивный директор клуба Александр Чирин.

«Александр Сапета – игрок ФК «10». Никита Чичерин переходит из «Козлов» – факт свершившийся. Вадим Стеклов пополнил команду, после аренды на решили продолжить сотрудничество в ближайшее время. Есть еще ребята на просмотре, которые, наверное, для комьюнити сейчас неизвестные, но футболисты квалифицированные, молодые.

Мы были вынуждены активизировать трансферную деятельность до прихода нового тренерского штаба на усмотрение руководства клуба. Когда появился новый тренерский штаб, появилось новое видение игры, поэтому появился ряд позиций, которые до этого активно не рассматривали, а сейчас придется в краткие сроки над ними поработать», – рассказал Чирин.

Сапета выступал за «Динамо», «Урал» и «Нижний Новгород», Чичерин – также экс-игрок «Динамо» и «Урала», а также «Томи» и «Крыльев» и медиафутбольного GOATS.