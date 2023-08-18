Защитники Лесив и Сычев покинули «Бей Беги»

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Станислав Сычев и Никита Лесив ушли из «Бей Беги».

«К сожалению, сегодня наши пути расходятся. Мы благодарим парней за время в клубе, созданную атмосферу и за вклад в командный успех.

До встречи на футбольных полях и удачи!» – сообщает телеграм-канал клуба.

Защитники ранее выступали за «Амкал», но покинули клуб после МКС-2022.

Перед стартом второго сезона Winline Медиалиги они присоединились к «Бей Беги». В составе команды Соболева и Джикии Лесив и Сычев провели МФЛ-2 и МФЛ-3.

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