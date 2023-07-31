Новосельцев покинул пост главного тренера ФК «10»

Иван Новосельцев ушел с поста главного тренера ФК «10».

«От лица всей команды и всех сотрудников мы бесконечно благодарим Ивана Евгеньевича за проведенную работу. Это был невероятно сложный и эмоциональный сезон. И крайне неплохой результат для дебюта на этой должности», – написали в клубном телеграм-канале.

Он присоединился к команде перед стартом второго сезона .

31-летний специалист возглавил « » после ухода Игоря Гребенникова.

Новосельцев руководил командой в МФЛ-3 и на BetBoom МКС-2023.