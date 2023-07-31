Новосельцев покинул пост главного тренера ФК «10»

Теги отставки Иван Новосельцев Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига ФК 10 трансферы Медиафутбол

Иван Новосельцев ушел с поста главного тренера ФК «10».

«От лица всей команды и всех сотрудников мы бесконечно благодарим Ивана Евгеньевича за проведенную работу. Это был невероятно сложный и эмоциональный сезон. И крайне неплохой результат для дебюта на этой должности», – написали в клубном телеграм-канале.

Он присоединился к команде перед стартом второго сезона Winline Медиалиги.

31-летний специалист возглавил «Десятку» после ухода Игоря Гребенникова.

Новосельцев руководил командой в МФЛ-3 и на BetBoom МКС-2023.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий