Новосельцев покинул пост главного тренера ФК «10»
Иван Новосельцев ушел с поста главного тренера ФК «10».
«От лица всей команды и всех сотрудников мы бесконечно благодарим Ивана Евгеньевича за проведенную работу. Это был невероятно сложный и эмоциональный сезон. И крайне неплохой результат для дебюта на этой должности», – написали в клубном телеграм-канале.
Он присоединился к команде перед стартом второго сезона Winline Медиалиги.
31-летний специалист возглавил «Десятку» после ухода Игоря Гребенникова.
Новосельцев руководил командой в МФЛ-3 и на BetBoom МКС-2023.
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