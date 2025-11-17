15

Медиалига планирует просить у РФС четыре места для медиакоманд в Кубке России

Медиалига планирует просить у РФС четыре места для медиакоманд в Кубке России.

Глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах попросить у РФС четыре места для медиакоманд в FONBET Кубке России.

«Мы действуем сугубо по регламенту РФС. Но он имеет свойство меняться. На момент регламента 2024 года в Кубке России играют: чемпион сезона, победитель Кубка Лиги и уайлд-кард от партнера.

Мы еще с прошлого года активно просим, чтобы сделали четыре команды от Медиалиги в Кубке России. В таком случае приглашения будут получать чемпион, победитель Кубка Лиги и две команды уйалд-кард, либо финалисты сезона, победитель Кубка и уайлд-кард.

Возможно, мы договоримся, что победитель Зимнего Кубка получит уайлд-кард. Ты там играешь с лучшими командами. Если мы уйдем только в приглашение от организаторов, то спортивную составляющую никак не привяжешь. Я бы предполагал такие приглашения через спорт», – рассказал президент Медиалиги. 

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что в Кубке России будет участвовать не больше трех команд из Медиалиги.

Напомним, медиакоманды участвуют в Кубке России с 2022 года, тогда на турнире сыграли две команды – «Амкал» и 2Drots. Начиная с 2023-го в Кубке России выступают три медиаклуба.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Станоса
logoАмкал
logo2Drots
logoFONBET Кубок России
logoНиколай Осипов
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoБроукБойз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС о медиаклубах в FONBET Кубке России: «Будет не больше трех команд»
11 ноября, 18:02
Главные новости
Егоров выбрал Маврина полузащитником года: «Он действительно лучший. Его влияние на игру «Амкала» грандиозное»
44 минуты назад
Азамат отказался от предложения Маврина «сыграть на жопу» в Суперкубке: «Если я заберу его жопу – мне будет ни горячо, ни холодно. У меня своя есть»
сегодня, 13:20
«В Испании дети пьют вино, оно там как сок. В баре игрок выпил «Фанту» – штраф. Потому что химия, лучше пиво выпить». Кузнецов об алкоголе
сегодня, 12:26
Гудаю не нравится, что Прокопу слишком много внимания уделяют в медиа: «Я рад за него, но то, как это форсится...»
сегодня, 11:31
Смолов о правиле «Любая рука – пенальти»: «Я понимаю этот поинт, будет больше голов, для зрителей прикольно. Появится понятная трактовка»
сегодня, 10:38
Маврин пригласил Гаучо в «Амкал» на матч Суперкубка: «Какая разменная монета нужна, Никита, Женя?»
сегодня, 08:45
«Карпин отказался от неустойки? Смешно! Сомневаюсь, что «Динамо» вообще предлагало деньги». Егоров о поступке тренера
вчера, 20:01
Правило «внезапной смерти» введут в Суперкубке Медиалиги. В случайный момент игры поле покинут по 2 игрока команд, кто именно – выберет соперник
вчера, 19:30
Дьяков, Кузнецов, Гатагов – трио главных тренеров сборной Медиалиги на матч против ФНЛ
вчера, 17:56
Дмитрий Кузнецов: «Воспитанники ЦСКА – будущий костяк сборной России. Академии «Зенита» работают для других клубов»
вчера, 15:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Наши футболисты начали получать большие деньги, налоги платит клуб. А в Испании – 46% отдаешь от дохода». Кузнецов о том, что игроки не уезжают
2 минуты назад
«Карпин красивейше всех размотал. Будет чиллить в сборной, а «Динамо» – выбираться из жопы». Егоров о тренере
вчера, 18:51
Матч сборных ФНЛ и Медиалиги начнется с серии буллиталити. Игра пройдет на стадионе «Динамо» в Сухуме
вчера, 17:55
Матвей Кисляк: «Первая игра «Амкала» и 2Drots – самый запоминающийся матч медиакоманд»
15 ноября, 19:33
Защитник Мелехин о форварде 2Drots Пантере: «Дай бог, чтобы он заиграл в РПЛ. В «Ростове» он достойно себя показывал»
15 ноября, 19:07
Герман Эль Класико: «Слышал, что команда Плющенко будет в российской Кингс Лиге»
10 ноября, 19:17
«Акрон» перенес матч с 2Drots на весну: «В ноябре не получится. Проходит форум, большая нагрузка на поле»
8 ноября, 19:10
Газинский о Медиалиге: «Была возможность попробовать, но не так сильно хочется»
8 ноября, 18:36
Герман Эль Класико о «Динамо»: «Не верю в вылет из РПЛ и отставку Карпина»
8 ноября, 13:54
Газинский о Медиалиге: «Интересный формат, но тяжело сравнивать с профессиональным футболом. Здесь больше про шоу»
8 ноября, 13:01