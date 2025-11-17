Медиалига планирует просить у РФС четыре места для медиакоманд в Кубке России.

Глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах попросить у РФС четыре места для медиакоманд в FONBET Кубке России.

«Мы действуем сугубо по регламенту РФС. Но он имеет свойство меняться. На момент регламента 2024 года в Кубке России играют: чемпион сезона, победитель Кубка Лиги и уайлд-кард от партнера.

Мы еще с прошлого года активно просим, чтобы сделали четыре команды от Медиалиги в Кубке России. В таком случае приглашения будут получать чемпион, победитель Кубка Лиги и две команды уйалд-кард, либо финалисты сезона, победитель Кубка и уайлд-кард.

Возможно, мы договоримся, что победитель Зимнего Кубка получит уайлд-кард. Ты там играешь с лучшими командами. Если мы уйдем только в приглашение от организаторов, то спортивную составляющую никак не привяжешь. Я бы предполагал такие приглашения через спорт», – рассказал президент Медиалиги.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил , что в Кубке России будет участвовать не больше трех команд из Медиалиги.

Напомним, медиакоманды участвуют в Кубке России с 2022 года, тогда на турнире сыграли две команды – «Амкал » и 2Drots. Начиная с 2023-го в Кубке России выступают три медиаклуба.