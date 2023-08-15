Экс-голкипер «Амкала» Малофеев стал тренером вратарей «Сахалинца»: «Мог бы еще поиграть, но хороших вариантов не было»
Евгений Малофеев высказался о переходе в «Сахалинец».
Голкипер присоединился к «Амкалу» перед третьим сезоном Winline Медиалиги, но получил травму на вратарском челлендже и перенес операцию. В июле он покинул команду.
Сегодня «Сахалинец» объявил, что Евгений стал тренером вратарей клуба.
«Конечно, мог я бы еще поиграть, но хороших вариантов не было. К сожалению, по срокам не смог бы набрать оптимальную форму для нового сезона.
Травма точно не повлияла на решение. Я думаю, что на данный момент я больше могу помочь ребятам, являясь тренером вратарей.
Были ли варианты для продолжения игровой карьеры? Были 2-3 варианта, но конкретных предложений не было», – рассказал Малофеев в беседе с корреспондентом Sports.ru Степаном Кашинцевым.
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