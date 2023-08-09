«Титан» объявил о переходе Рахмани. Адель арендован у 2Drots на 4-й сезон Медиалиги

Теги Дмитрий Кузнецов Московский Кубок Селебрити 2Drots Winline Медиалига Reality трансферы Адель Рахмани ЛФК «Титан» Медиафутбол

«Титан» объявил о подписании Аделя Рахмани на правах аренды.

Ранее главный тренер 2Drots Дмитрий Кузнецов говорил, что Адель арендован у 2Drots на 4-й сезон Медиалиги.

Рахмани присоединился к 2Drots в январе 2023 года. Ранее он выступал за Reality и выиграл вместе с командой МКС-2022. Адель провел в составе 2Drots МФЛ-3 и BetBoom МКС-2023.

Жеребьевка 4-го сезона Winline МФЛ состоится 12 августа, стыки пройдут в формате «дом-выезд», старт сезона – 2-3 сентября.

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