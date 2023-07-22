Экс-игрок «Амкала» и «Жениса» Маменко присоединился к «Народной Команде»

Александр Маменко продолжит карьеру в «Народной Команде».

Клуб выпустил презентационный ролик с представлением новичка.

«За «Спартак» я болею с 2011 года, потому что в это время начал заниматься футболом. Сразу пошел в «Спартак-2», всю жизнь там провел. Тогда думал, что не имею право болеть за другую команду, кроме «Спартака». Мне сразу понравились красно-белые цвета.

А по переходу довольно быстро все случилось. Перейти в «Народную Команду» захотелось, потому что здесь есть реальная фанатская база – это топово, с точки зрения атмосферы. Надеюсь, на дерби с «Чисто Питером», а что там будет!» – рассказал .

23-летний голкипер в марте этого года перешел из « » в «Женис». За казахстанскую команду он провел два матча – против «Актобе М» (2:1) и «Елимая» (2:3).

В начале июле объявил об уходе из клуба. Вернуться в «Амкал» Александр не смог.

« » – медиафутбольный клуб болельщиков «Спартака», участник третьего сезона .