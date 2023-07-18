Бывший хавбек «Титана» Комис остается в 2Drots. Он был арендован на BetBoom МКС-2023

Виталий Комисов остается в 2Drots после аренды на BetBoom МКС-2023.

Хавбек представлял « » с января 2023 года, перебравшись из « ».

На групповом этапе Winline Медиалиги Комисов забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

В июне Виталий объявил об уходе из «Титана».

На период BetBoom Московского Кубка Селебрити Комис выступал за 2Drots.

Вместе с командой они выиграли турнир, в финале победив «БроукБойз» (3:1).