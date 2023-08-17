Исай не может перейти в «Бей Беги». «Родина Медиа» требует за переход защитника 100 тысяч рублей
Исай пожаловался, что «Родина Медиа» не отпускает его в «Бей Беги».
Клуб требует компенсацию за переход – 100 тысяч рублей.
«Простите, что? 100 тысяч за человека, который весь сезон сидел на банке и не попал в заявку на Кубок России? Недавно «Матч ТВ» продал в «Амкал» игрока стартового состава за эти же деньги.
Я не понимаю, «Родина Медиа», вы чего добиваетесь? Вы на чем хотите заработать?», – сказал Исай.
По регламенту Winline Медиалиги игрок не может переходить из одной команды в другую без согласия клуба, за который он играл в течение календарного года.
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