Исай не может перейти в «Бей Беги». «Родина Медиа» требует за переход защитника 100 тысяч рублей

Теги Winline Медиалига Родина Медиа Бей Беги возможные трансферы Дмитрий Исайкин Медиафутбол

Исай пожаловался, что «Родина Медиа» не отпускает его в «Бей Беги».

Клуб требует компенсацию за переход – 100 тысяч рублей.

«Простите, что? 100 тысяч за человека, который весь сезон сидел на банке и не попал в заявку на Кубок России? Недавно «Матч ТВ» продал в «Амкал» игрока стартового состава за эти же деньги.

Я не понимаю, «Родина Медиа», вы чего добиваетесь? Вы на чем хотите заработать?», – сказал Исай.

По регламенту Winline Медиалиги игрок не может переходить из одной команды в другую без согласия клуба, за который он играл в течение календарного года.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий