Градиленко покинул пост главного тренера GOATS
Тренер Дмитрий Градиленко ушел из медиафутбольного клуба GOATS.
По информации журналиста Севастиана Терлецкого, стороны завершили сотрудничество.
Президент клуба Goody ищет нового главного тренера команды.
Градиленко возглавил GOATS в сентябре прошлого года. При нем «Козлы» дважды подряд выходили в четвертьфинал Winline Медиалиги.
В июне 2019 года Градиленко, работавший тогда спортивным директором «Урожая», был отстранен от футбола за причастность к организации договорного матча «Чайка» – «Черноморец».
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