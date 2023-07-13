Защитник Коваленко ушел из «Эгриси»

Сергей Коваленко покинул «Эгриси».

Об этом сообщил в своем телеграм-канале.

«Межсезонье, с новым тренером занимаемся перезагрузкой.

Расстались с нашим основным центрзащитом Сергеем Коваленко. Решили, что нам на этой позиции нужен игрок с другими качествами. К Сереге – ничего, кроме уважения и благодарности. Ну, и удачи, конечно!

Ведем троих ребят, очень интересный процесс. Ищем вратаря. У нас есть выраженный первый номер, Леха Клюкин. Считаю его одним из лучших вратарей лиги, кстати.

В этом году он не испытывает реальной конкуренции. А значит, и подмены. Это неправильно, работаем. Нужно укрепить центр поля, ищем латераля. Крайне увлекательный процесс. Я увлечен!» – написал руководитель « ».