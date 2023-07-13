Защитник Коваленко ушел из «Эгриси»
Сергей Коваленко покинул «Эгриси».
Об этом сообщил Василий Уткин в своем телеграм-канале.
«Межсезонье, с новым тренером занимаемся перезагрузкой.
Расстались с нашим основным центрзащитом Сергеем Коваленко. Решили, что нам на этой позиции нужен игрок с другими качествами. К Сереге – ничего, кроме уважения и благодарности. Ну, и удачи, конечно!
Ведем троих ребят, очень интересный процесс. Ищем вратаря. У нас есть выраженный первый номер, Леха Клюкин. Считаю его одним из лучших вратарей лиги, кстати.
В этом году он не испытывает реальной конкуренции. А значит, и подмены. Это неправильно, работаем. Нужно укрепить центр поля, ищем латераля. Крайне увлекательный процесс. Я увлечен!» – написал руководитель «Эгриси».
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