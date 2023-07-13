Защитник Коваленко ушел из «Эгриси»

Теги Василий Уткин Эгриси Winline Медиалига трансферы Сергей Коваленко Медиафутбол

Сергей Коваленко покинул «Эгриси».

Об этом сообщил Василий Уткин в своем телеграм-канале.

«Межсезонье, с новым тренером занимаемся перезагрузкой.

Расстались с нашим основным центрзащитом Сергеем Коваленко. Решили, что нам на этой позиции нужен игрок с другими качествами. К Сереге – ничего, кроме уважения и благодарности. Ну, и удачи, конечно!

Ведем троих ребят, очень интересный процесс. Ищем вратаря. У нас есть выраженный первый номер, Леха Клюкин. Считаю его одним из лучших вратарей лиги, кстати.

В этом году он не испытывает реальной конкуренции. А значит, и подмены. Это неправильно, работаем. Нужно укрепить центр поля, ищем латераля. Крайне увлекательный процесс. Я увлечен!» – написал руководитель «Эгриси».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий