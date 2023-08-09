Исайкин, Зайцев и Кашеутов присоединились к «Бей Беги»
«Бей Беги» подписал сразу несколько игроков перед 4-м сезоном Winline Медиалиги.
Экс-защитник «Родины Медиа» Дмитрий Исайкин, бывший полузащитник Fight Nights, «Матч ТВ» и Reality Альберт Зайцев и экс-голкипер «Матч ТВ» Кирилл Кашеутов пополнили состав медийной команды.
Жеребьевка 4-го сезона Winline МФЛ состоится 12 августа, стыки пройдут в формате «дом-выезд», старт сезона – 2-3 сентября.
В МФЛ-3 команда Джикии и Соболева заняла 4-е место, проиграв «Амкалу» в матче за бронзовые медали.
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