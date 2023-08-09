Исайкин, Зайцев и Кашеутов присоединились к «Бей Беги»

«Бей Беги» подписал сразу несколько игроков перед 4-м сезоном Winline Медиалиги.

Экс-защитник « » Дмитрий Исайкин, бывший полузащитник , « » и Reality Альберт Зайцев и экс-голкипер «Матч ТВ» Кирилл Кашеутов пополнили состав медийной команды.

Жеребьевка 4-го сезона Winline МФЛ состоится 12 августа, стыки пройдут в формате «дом-выезд», старт сезона – 2-3 сентября.

В МФЛ-3 команда Джикии и Соболева заняла 4-е место, проиграв «Амкалу» в матче за бронзовые медали.