Исайкин, Зайцев и Кашеутов присоединились к «Бей Беги»

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«Бей Беги» подписал сразу несколько игроков перед 4-м сезоном Winline Медиалиги.

Экс-защитник «Родины Медиа» Дмитрий Исайкин, бывший полузащитник Fight Nights, «Матч ТВ» и Reality Альберт Зайцев и экс-голкипер «Матч ТВ» Кирилл Кашеутов пополнили состав медийной команды. 

Жеребьевка 4-го сезона Winline МФЛ состоится 12 августа, стыки пройдут в формате «дом-выезд», старт сезона – 2-3 сентября.

В МФЛ-3 команда Джикии и Соболева заняла 4-е место, проиграв «Амкалу» в матче за бронзовые медали.

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