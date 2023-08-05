Экс-игрок «Амкала» и «Денег» Маврин перешел в «Титан»

Теги Амкал Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига ФК Деньги Василий Маврин трансферы ЛФК «Титан» Медиафутбол

«Титан» объявил о переходе Василия Маврина.

Вчера 33-летний полузащитник покинул «Деньги», за которые выступал на BetBoom МКС-2023.

В 3-м сезоне Winline Медиалиги Василий играл за «Амкал», который покинул в начале июня на фоне скандала, произошедшего на игре 5-го тура групповой стадии МФЛ против «Родины Медиа» (0:0). 

Тем не менее Маврин возвращался в «Амкал» перед полуфинальной игрой Медиалиги против 2Drots (0:1) и с «Бей Бей» в матче за 3-е место (1:0), но в команде так и не остался.

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