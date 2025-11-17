Кузнецов о мате в Медиалиге: «Я не должен фильтровать базар, потому что я тренер, я весь в игре»

Дмитрий Кузнецов: я не должен фильтровать базар, потому что я тренер.

Бывший тренер 2Drots и «Броуков» Дмитрий Кузнецов высказался о мате в WINLINE Медиалиге .

– В Медиалиге целевая аудитория – от 12 до 30 лет.

– Среди детей от 12 до 15 лет есть те, кто играют в академиях, школах. Они смотрят ролики на ютубе. У 2Drots четыре канала, где есть различные челленджи. Туда часто приглашают детей. Им это интересно, они это смотрят. И они хотят быть похожими на медийных игроков 2Drots: Биги, Мбаппе,

Люди, которые постарше, смотрят футбол. В Медиалигу приходят Ари, Смолов , Кудряшов . Тренера, которых все знают: Смирнов, Гаранин , Кузнецов.

Есть медийность, съемки, маты. Когда я там участвую, всем это интересно.

– Какое твое отношение к тому, что в Медиалиге есть ненормативная лексика?

– Естественно, мат – это плохо. Но я не должен фильтровать свой базар. Потому что я тренер, я весь в игре. Я не могу стоять и молчать. Раньше я реагировал на все. Сейчас я успокоился. Зачем нервничать, – заявил бывший защитник ЦСКА .