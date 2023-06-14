Комис, Сева и Латыш покинули «Титан»

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«Титан» объявил об уходе троих футболистов.

Клуб покинули полузащитники Виталий Комисов (Комис) и Евгений Севостьянов (Сева), а также нападающий Иван Латышев (Латыш).

«К сожалению, наши пути с ребятами расходятся! Мы прошли вместе довольно долгий и непростой путь. За плечами много важных побед, годы совместной работы и огромное количество воспоминаний. 

Благодарим за проделанную работу, самоотдачу и желаем дальнейших успехов! Надеемся, что каждый из них найдет свое место в достойных командах, и мы обязательно встретимся на полях медиафутбольной лиги, а возможно и не только», – говорится в заявлении клуба.

«Пришло время сообщить вам о том, что наши пути с ФК «Титан» разошлись. Ушел не я. Не я был инициатором того, чтобы покинуть команду. Так решили тренерский штаб и руководство. 

Сразу скажу для всех интересующихся: никто не сливал матч ради того, чтобы сыграть на МКС, в том числе и я. Я на тот момент даже не успел провести ни одну тренировку в 2Drots. 

Ну, что хочется сказать? Спасибо за доверие капитанской повязки. Это была славная охота с семью результативными действиями. Я отдавал всего себя ради этого клуба и болельщиков, но такова жизнь.

Всем пацанам спасибо за сезон, который мы провели. Я был горд выводить всех вас с капитанской повязкой. Да, мы его провалили, но мы были единым коллективом от начала до конца и приняли это поражение как мужчины», – прокомментировал решение клуба Комис.

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