Экс-вратарь питерской «Звезды» Мухин перешел в «Амкал»

Теги ФОНБЕТ Кубок России трансферы Вторая лига Владимир Мухин Звезда Санкт-Петербург Ленинградец Амкал Евгений Спиряков Виктор Блатов Winline Медиалига Василий Левин трансферы Медиафутбол

Владимир Мухин подписал контракт с медиафутбольным клубом «Амкал».

Об этом сообщил тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков в ролике на ютуб-канале.

В прошлом сезоне Мухин выступал в питерской «Звезде». Также играл за «Ленинградец», «Смену», курский «Авангард» и «Динамо» из Брянска, Кирова и Барнаула во Второй лиге.

32-летний голкипер уже встречался с «Амкалом» в 1/64 финала Кубка. Тогда питерский клуб победил (2:2, 4:2 в серии пенальти), а Мухин отразил 11-метровые удары в послематчевой серии пенальти от Василия Левина и Виктора Блатова.

Следующий сезон Фонбет Кубка России «Амкал» начнет со стадии 1/256 финала Пути регионов, где встретится со «Знамя» Ногинск.

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