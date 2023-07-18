Экс-вратарь питерской «Звезды» Мухин перешел в «Амкал»
Владимир Мухин подписал контракт с медиафутбольным клубом «Амкал».
Об этом сообщил тренер вратарей «Амкала» Евгений Спиряков в ролике на ютуб-канале.
В прошлом сезоне Мухин выступал в питерской «Звезде». Также играл за «Ленинградец», «Смену», курский «Авангард» и «Динамо» из Брянска, Кирова и Барнаула во Второй лиге.
32-летний голкипер уже встречался с «Амкалом» в 1/64 финала Кубка. Тогда питерский клуб победил (2:2, 4:2 в серии пенальти), а Мухин отразил 11-метровые удары в послематчевой серии пенальти от Василия Левина и Виктора Блатова.
Следующий сезон Фонбет Кубка России «Амкал» начнет со стадии 1/256 финала Пути регионов, где встретится со «Знамя» Ногинск.
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