Экс-вратарь питерской «Звезды» Мухин перешел в «Амкал»

Владимир Мухин подписал контракт с медиафутбольным клубом «Амкал».

Об этом сообщил тренер вратарей « » Евгений Спиряков в ролике на ютуб-канале.

В прошлом сезоне Мухин выступал в питерской « ». Также играл за « », «Смену», курский «Авангард» и «Динамо» из Брянска, Кирова и Барнаула во Второй лиге.

32-летний голкипер уже встречался с «Амкалом» в 1/64 финала Кубка. Тогда питерский клуб победил (2:2, 4:2 в серии пенальти), а отразил 11-метровые удары в послематчевой серии пенальти от Василия Левина и .

Следующий сезон Фонбет Кубка России «Амкал» начнет со стадии 1/256 финала Пути регионов, где встретится со «Знамя» Ногинск.