Голкипер «Бей Беги» Юрченко переходит в грузинский ФК «Телави»

Давид Юрченко подпишет профессиональный контракт с грузинским ФК «Телави».

Об этом сообщает официальный телеграм-канал медиафутбольного клуба « », в котором выступал голкипер с весны 2023-го.

В составе команды занял 4-е место в .

« » выступает в высшей лиге чемпионата Грузии.