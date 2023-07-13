Голкипер «Бей Беги» Юрченко переходит в грузинский ФК «Телави»

Теги высшая лига Грузия Давид Юрченко Телави Winline Медиалига Бей Беги Медиафутбол

Давид Юрченко подпишет профессиональный контракт с грузинским ФК «Телави».

Об этом сообщает официальный телеграм-канал медиафутбольного клуба «Бей Беги», в котором выступал голкипер с весны 2023-го.

В составе команды Юрченко занял 4-е место в Winline Медиалиги.

«Телави» выступает в высшей лиге чемпионата Грузии.

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3 комментария

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Геннадий Тимченко
- Добрый день. Вы говорить по-английски?
- Да.
- Я хочу... Кавказ. Дилижан.
- К сожалению, это невозможно.
- Телави?
- Да, это возможно.
- Одну минуту.
- Одну минуту нельзя, 3 минуты. Пройдите в шестую кабину.

- Это кто?
- Исаак.
- А где Анзор?
- Не знаю.
- Исаак! Запиши телефон 5-5-20. Записал? Скажи Кукушу, чтоб он позвонил в Дилижан и сказал Хачикяну, что Валико ему на международной аэролинии купил крокодила.
- Какому Кукушу?
- Это продмаг?
- Ты куда звонишь?
- Как куда? В Телави.
- Тебе перепутали! Это Тель-Авив! Тель-Авив!
- Анзор, это ты? Кончай дурака валять. Деньги идут. Валюта.
- Правда Израиль, клянусь мамой!
- Израиль?
- Yes, yes.
- Всего хорошего.
- Подожди, а ты сам откуда?
- Из Телави.
- В Кутаиси давно был?
- Давно.
- Новый мост там уже построили?
- Не знаю, наверно построили.
- Подожди, давай споем что-нибудь.
- Что споем?
- Вот это.
(Поет по-грузински)
- Исаак, почему ты замолчал?
- Я плачу. Не вешай.
(Поют по-грузински)👏
+7
0
+7
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Геннадий Тимченко
Ответ Андрей Андрей
наизусть знаешь или переписывал?)
ну слово в слово не знаю, конечно: если пересказывать, то может исчезнуть шарм повествования🤷
+1
0
+1
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Андрей Андрей
Ответ Геннадий Тимченко
- Добрый день. Вы говорить по-английски? - Да. - Я хочу... Кавказ. Дилижан. - К сожалению, это невозможно. - Телави? - Да, это возможно. - Одну минуту. - Одну минуту нельзя, 3 минуты. Пройдите в шестую кабину. - Это кто? - Исаак. - А где Анзор? - Не знаю. - Исаак! Запиши телефон 5-5-20. Записал? Скажи Кукушу, чтоб он позвонил в Дилижан и сказал Хачикяну, что Валико ему на международной аэролинии купил крокодила. - Какому Кукушу? - Это продмаг? - Ты куда звонишь? - Как куда? В Телави. - Тебе перепутали! Это Тель-Авив! Тель-Авив! - Анзор, это ты? Кончай дурака валять. Деньги идут. Валюта. - Правда Израиль, клянусь мамой! - Израиль? - Yes, yes. - Всего хорошего. - Подожди, а ты сам откуда? - Из Телави. - В Кутаиси давно был? - Давно. - Новый мост там уже построили? - Не знаю, наверно построили. - Подожди, давай споем что-нибудь. - Что споем? - Вот это. (Поет по-грузински) - Исаак, почему ты замолчал? - Я плачу. Не вешай. (Поют по-грузински)👏
наизусть знаешь или переписывал?)
0
0
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