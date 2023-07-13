Голкипер «Бей Беги» Юрченко переходит в грузинский ФК «Телави»
Давид Юрченко подпишет профессиональный контракт с грузинским ФК «Телави».
Об этом сообщает официальный телеграм-канал медиафутбольного клуба «Бей Беги», в котором выступал голкипер с весны 2023-го.
В составе команды Юрченко занял 4-е место в Winline Медиалиги.
«Телави» выступает в высшей лиге чемпионата Грузии.
- Да.
- Я хочу... Кавказ. Дилижан.
- К сожалению, это невозможно.
- Телави?
- Да, это возможно.
- Одну минуту.
- Одну минуту нельзя, 3 минуты. Пройдите в шестую кабину.
- Это кто?
- Исаак.
- А где Анзор?
- Не знаю.
- Исаак! Запиши телефон 5-5-20. Записал? Скажи Кукушу, чтоб он позвонил в Дилижан и сказал Хачикяну, что Валико ему на международной аэролинии купил крокодила.
- Какому Кукушу?
- Это продмаг?
- Ты куда звонишь?
- Как куда? В Телави.
- Тебе перепутали! Это Тель-Авив! Тель-Авив!
- Анзор, это ты? Кончай дурака валять. Деньги идут. Валюта.
- Правда Израиль, клянусь мамой!
- Израиль?
- Yes, yes.
- Всего хорошего.
- Подожди, а ты сам откуда?
- Из Телави.
- В Кутаиси давно был?
- Давно.
- Новый мост там уже построили?
- Не знаю, наверно построили.
- Подожди, давай споем что-нибудь.
- Что споем?
- Вот это.
(Поет по-грузински)
- Исаак, почему ты замолчал?
- Я плачу. Не вешай.
(Поют по-грузински)👏