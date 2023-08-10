Экс-игрок «Спартака» Смирнов – главный тренер Fight Nights

Теги Спартак Дмитрий Александрович Смирнов премьер-лига Россия трансферы Первая лига Алания (до 2014) Торпедо-ЗИЛ Луч-Энергия-2 Строгино Алания Владикавказ Winline Медиалига Fight Nights трансферы Медиафутбол

Дмитрий Смирнов занял пост главного тренера Fight Nights.

Об этом сообщил спортивный директор FN Дмитрий Шишков.

Смирнов – воспитанник московской футбольной школы «Торпедо». Выступал за «Торпедо-ЗИЛ», «Спартак», «Луч-Энергию», «Черноморец», «Аланию» и другие клубы. Обладатель Кубка страны-2002/03 в составе «Спартака».

С 2018 года Дмитрий работает тренером в футбольной школе «Строгино», был главный тренер команды в ЮФЛ-2 в сезоне-2020/21.

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4 комментария

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ApXuMaHqPuT
Он вам не Димон, а Дмитрий Александрович. Настоящая легенда, один из немногих российских игроков, которых называли по отчеству😀
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Spamos11
Ответ Игорь Пичугин
А где Царь?
в звезде, как обычно
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Mohnatiy
Ответ Spamos11
в звезде, как обычно
Звездит чушь всякую
0
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0
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