Экс-игрок «Спартака» Смирнов – главный тренер Fight Nights

Дмитрий Смирнов занял пост главного тренера Fight Nights.

Об этом сообщил спортивный директор FN Дмитрий Шишков.

– воспитанник московской футбольной школы « ». Выступал за «Торпедо-ЗИЛ», «Спартак», «Луч-Энергию», «Черноморец», «Аланию» и другие клубы. Обладатель Кубка страны-2002/03 в составе « ».

С 2018 года Дмитрий работает тренером в футбольной школе « », был главный тренер команды в ЮФЛ-2 в сезоне-2020/21.