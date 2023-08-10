Экс-игрок «Спартака» Смирнов – главный тренер Fight Nights
Дмитрий Смирнов занял пост главного тренера Fight Nights.
Об этом сообщил спортивный директор FN Дмитрий Шишков.
Смирнов – воспитанник московской футбольной школы «Торпедо». Выступал за «Торпедо-ЗИЛ», «Спартак», «Луч-Энергию», «Черноморец», «Аланию» и другие клубы. Обладатель Кубка страны-2002/03 в составе «Спартака».
С 2018 года Дмитрий работает тренером в футбольной школе «Строгино», был главный тренер команды в ЮФЛ-2 в сезоне-2020/21.
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