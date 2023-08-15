Форзарезор сыграет за «Чисто Питер» в стыковых матчах за участие в МФЛ-4

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Форзарезор проведет в «Чисто Питере» стыковые матчи за участие в МФЛ-4.

«Соответственно, первые три тура я то же часть «ЧП». Аренды редко заканчиваются возвращением? Ну, значит буду первым, кто вернется.

Есть ли у меня уверенность, что я там буду играть? Это основополагающее, о чем мы говорили. Будет, конечно, неприятно, если меня обманут.

Я хочу прописать в контракте, что при условии посещаемости тренировок у меня было минимальное количество времени, которое я должен буду отыграть», – сказал Форзяр.

Стыковые матчи пройдут 20 и 27 августа в формате дома-на выезде. Победители пар выйдут в групповой этап турнира.

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