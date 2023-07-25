Алексей Карабанов покинул «БроукБойз»

«БроукБойз» объявили, что Алексей Карабанов покидает команду.

«Он стал одним из лучших бомбардиров в товарках перед сезоном, но во время МФЛ и МКС получал мало игрового времени из-за высокой конкуренции, поэтому мы приняли решение разойтись.

Уверен, кому-то обязательно пригодится», – передают соцсети клуба слова президента Дмитрия Егорова.

В минувшем сезоне Winline Медиалиги Карабанов прошел 7 матчей, но не забил и не отдавал голевых передач. Также он не реализовал решающий буллит в 1/4 финала против «Амкала».