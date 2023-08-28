Глушаков – игрок медиафутбольного клуба «БроукБойз». Это команда Дмитрия Егорова

«БроукБойз» объявили о переходе Дениса Глушакова.

Информацию также подтвердил сам Денис в своем телеграм-канале.

36-летний полузащитник сообщил, что будет поддерживать форму с командой, чтобы продолжить карьеру в .

«В медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за «Броуков», то выкладываться буду так, будто это РПЛ, чтобы быть готовым к продолжению профессиональной карьеры.

Короче, нас не сломать», – написал футболист.

Последним профессиональным клубом был « », в котором он отыграл вторую часть прошлого сезона.

В 2022 году Денис провел два матча в Winline Медиалиге в составе Reality.

«БроукБойз» – медиафутбольная команда, которую основали блогер Райзен и бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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