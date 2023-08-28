Глушаков – игрок медиафутбольного клуба «БроукБойз». Это команда Дмитрия Егорова

Теги премьер-лига Россия трансферы Денис Глушаков Пари НН Winline Медиалига БроукБойз трансферы Медиафутбол

«БроукБойз» объявили о переходе Дениса Глушакова.

Информацию также подтвердил сам Денис в своем телеграм-канале.

36-летний полузащитник сообщил, что будет поддерживать форму с командой, чтобы продолжить карьеру в РПЛ.

«В медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за «Броуков», то выкладываться буду так, будто это РПЛ, чтобы быть готовым к продолжению профессиональной карьеры.

Короче, нас не сломать», – написал футболист.

Последним профессиональным клубом Глушакова был «Пари НН», в котором он отыграл вторую часть прошлого сезона.

В 2022 году Денис провел два матча в Winline Медиалиге в составе Reality.

«БроукБойз» – медиафутбольная команда, которую основали блогер Райзен и бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Таблица трансферов медиафутбола

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8 комментариев

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damondiamond
название переводится типа сломанные мальчики? те самые?
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_BoSToN_44
Засчет глушакова едимка и поднялся. Помним кто сливал Карреру
+5
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Serg Irk
Блин, надоели новости про дворовый футбол в разделе футбола
+3
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Serzhique
🤮
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Overkiller
Глушаков - дон!
Это я по ахматовски, а не про то что вы подумали...
)
+3
-3
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Любинко Друловича дрель
Заголовок огонь, не знаю как саму команду, так и тем более фио ее владельца
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Ena Therapy
Через неделю скажет, что звали обратно в спартак , но выбрал медиашлак , из-за возможности почаще ходить в баню.
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Vano from Tbilisi
Ответ _BoSToN_44
Засчет глушакова едимка и поднялся. Помним кто сливал Карреру
и мерседес в свое время купил.
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