Глушаков – игрок медиафутбольного клуба «БроукБойз». Это команда Дмитрия Егорова
«БроукБойз» объявили о переходе Дениса Глушакова.
Информацию также подтвердил сам Денис в своем телеграм-канале.
36-летний полузащитник сообщил, что будет поддерживать форму с командой, чтобы продолжить карьеру в РПЛ.
«В медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за «Броуков», то выкладываться буду так, будто это РПЛ, чтобы быть готовым к продолжению профессиональной карьеры.
Короче, нас не сломать», – написал футболист.
Последним профессиональным клубом Глушакова был «Пари НН», в котором он отыграл вторую часть прошлого сезона.
В 2022 году Денис провел два матча в Winline Медиалиге в составе Reality.
«БроукБойз» – медиафутбольная команда, которую основали блогер Райзен и бывший журналист «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Это я по ахматовски, а не про то что вы подумали...
)