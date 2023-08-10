Шаюнов покинул «БроукБойз»: «Мы расходимся, говорим спасибо, но не прощай»

«Броуки» объявили об уходе Сергея Шаюнова.

«По Шаюнову. Он давно не снимается в роликах и не играет. Мы приняли обоюдное решение. Тренировки в середине дня, нужно тренироваться по 4-5 раз в неделю.

Но даже при условии регулярных тренировок место в основе не гарантировано, а ему нужно быть лидером команды.

Сейчас мы расходимся, говорим спасибо, но не прощай», – сообщил Дмитрий Егоров.

Шаюн находился в «Броуках» с самого основания клуба с апреля 2022-го.

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