«Народная Команда» подписала воспитанника «Спартака» Большакова. Он играл за «Ниццу» и в Бангладеше

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«Народная Команда» подписала полузащитника Дениса Большакова.

Хавбек является воспитанником академии «Спартака». В 2004 году его пригласили в «Ниццу», в составе которой он сыграл в товарищеском матче против «Интера» с Вероном, Вьери, Михайловичем и Дзанетти. Во Франции игрок не закрепился из-за травм и спустя год вернулся в Россию.

На профессиональном уровне Большаков выступал за «Торпедо», «Домодедово», «Долгопрудный», «Истру» и другие клубы. С 2018 по 2019 год играл за команду «Саиф» из Бангладеша.

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