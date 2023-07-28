«Иди, Вашак, на все четыре стороны. Игрок, который хочет играть за другую команду – точно не нужен». Уткин о форварде

Денис-Давид Вашакидзе остается в ФК «Деньги».

«Иди, Вашак. Свободен. Проснулся, прогулялся, слегка попал под дождь… И подумал: нафиг мне это нужно? Игрок, который хочет играть за другую команду – точно не нужен.

Что мы за него получим? Компенсацию? Господи, какую. Если в деньгах – тем хуже, кто знает, на чем Станос их заработал. А у меня профессия деликатная. Вот еще с этим связываться. Мы « » и так обыграли два раза из двух. Разнообразно.

В ЛФЛ команда, за которую играет Вашак, ни разу нормального боя основе «Эгриси» не дала. Что б мы ни выиграли в этом сраче, оно того не стоит. Что б мы ни проиграли, оно не стоит потраченного времени.

Иди, Вашак, на все четыре стороны», – написал .

Напомним, в 3-м сезоне Winline Медиалиги Вашак выступал за «Эгриси», куда перешел из «Денег». На BetBoom МКС-2023 нападающий играл за ФК «Деньги».

Уткин о Вашакидзе: «Он сыграет за «Эгриси» или команду, которая согласует с нами переход. Ну или пропустит сезон»