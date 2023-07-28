«Иди, Вашак, на все четыре стороны. Игрок, который хочет играть за другую команду – точно не нужен». Уткин о форварде

Теги Василий Уткин Эгриси Московский Кубок Селебрити Winline Медиалига ФК Деньги Денис Вашакидзе трансферы Медиафутбол

Денис-Давид Вашакидзе остается в ФК «Деньги».

«Иди, Вашак. Свободен. Проснулся, прогулялся, слегка попал под дождь… И подумал: нафиг мне это нужно? Игрок, который хочет играть за другую команду – точно не нужен.

Что мы за него получим? Компенсацию? Господи, какую. Если в деньгах – тем хуже, кто знает, на чем Станос их заработал. А у меня профессия деликатная. Вот еще с этим связываться. Мы «Деньги» и так обыграли два раза из двух. Разнообразно.

В ЛФЛ команда, за которую играет Вашак, ни разу нормального боя основе «Эгриси» не дала. Что б мы ни выиграли в этом сраче, оно того не стоит. Что б мы ни проиграли, оно не стоит потраченного времени.

Иди, Вашак, на все четыре стороны», – написал Василий Уткин.

Напомним, в 3-м сезоне Winline Медиалиги Вашак выступал за «Эгриси», куда перешел из «Денег». На BetBoom МКС-2023 нападающий играл за ФК «Деньги».

Уткин о Вашакидзе: «Он сыграет за «Эгриси» или команду, которая согласует с нами переход. Ну или пропустит сезон»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий