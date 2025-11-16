  • Спортс
Команда Кириленко и Понкрашова и Rocket Team Мозгова вышли в финал четырех Media Basket. Решающие матчи пройдут на ЦСКА Арене

Результаты 1/4 финала Лига Ставок Media Basket.

Лига Ставок Media Basket, 1/4 финала

16 ноября, воскресенье

Sky Club (команда Макана) – DAWGS (команда Андрея Кириленко) – 41:48

Hoops – Lugang Team (команда Гуфа) – 28:24

UNDERGROUND BIZNE$ – Alikson Team – 36:25

Flava (команда Тимати) – Rocket Team (команда Тимофея Мозгова) – 33:40

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В финал четырех вышли DAWGS Андрея Кириленко и Антона Понкрашова, Rocket Team Тимофея Мозгова, Hoops и UNDERGROUND BIZNE$.

Лига Ставок Media Basket – первая лига в России по медийному баскетболу. Команды играют в формате 3x3 на два кольца с четырехочковыми бросками. Среди президентов команд рэперы Гуф, Тимати, Obladaet, Элджей и Макан, певица Анна Седакова, экс-игрок НБА и президент РФБ Андрей Кириленко.

На паркете регулярно появляются звезды шоу-бизнеса и баскетбола – например, экс-игрок «Кливленда» Тимофей Мозгов, шоумен Сергей Мезенцев. Media Basket проводит два сезона за год – весной и осенью. Финал пятого сезона прошел на ЦСКА Арене и собрал больше 10 тысяч зрителей.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Media Basket
