Бара и Малофеев покинули «Амкал»

Защитник Иван Баранов и вратарь Евгений Малофеев объявили об уходе из «Амкала».

«The end. Были отличные два года в плане буста, приключений и в целом результата. Даже успел золотишко на МКС цепануть.

Команде и всем болельщикам огромная благодарность.

Сейчас меня в ближайшее время ждет новый путь, поэтому с радаров я не пропадаю», – написал защитник.

Следом команду покинул вратарь Евгений Малофеев.

«Подошла к концу моя история с «Амкалом».

Я был в крутой и и классной команде, но пути расходятся (и такое бывает).

Хочу сказать больше спасибо игрокам, всему тренерскому штабу и, конечно же, болельщикам за вашу любовь и признательность», – отметил голкипер.

в составе « » выиграл МКС-2021. Малофеев присоединился к команде в начале этого года.