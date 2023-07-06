Бара и Малофеев покинули «Амкал»
Защитник Иван Баранов и вратарь Евгений Малофеев объявили об уходе из «Амкала».
«The end. Были отличные два года в плане буста, приключений и в целом результата. Даже успел золотишко на МКС цепануть.
Команде и всем болельщикам огромная благодарность.
Сейчас меня в ближайшее время ждет новый путь, поэтому с радаров я не пропадаю», – написал защитник.
Следом команду покинул вратарь Евгений Малофеев.
«Подошла к концу моя история с «Амкалом».
Я был в крутой и и классной команде, но пути расходятся (и такое бывает).
Хочу сказать больше спасибо игрокам, всему тренерскому штабу и, конечно же, болельщикам за вашу любовь и признательность», – отметил голкипер.
Бара в составе «Амкала» выиграл МКС-2021. Малофеев присоединился к команде в начале этого года.
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